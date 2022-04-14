Medvedev'den Finlandiya ve İsveç'e gözdağı

Son dakika: Rusya'dan şimdi de Finlandiya ve İsveç'e tehdit! NATO'ya katılma ihtimalleri... - Haberler

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Eski Rusya Devlet Başkanı ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev İsveç ve Finlandiya'nın NATO adımlarına ilişkin "İsveç ve Finlandiya NATO'ya katılırsa Rusya Baltık'ta önlemler alacak" dedi. Medvedev böyle bir durumda 'nükleerden arındırılmış bir Baltık'tan da söz edilemeyeceğini ifade etti.

"Bugüne kadar Rusya bu tür tedbirler almamıştı ve almayı da düşünmüyordu. Ancak böyle bir durumda Baltık'ta 'nükleerden arındırılmış herhangi bir statüden daha fazla söz edilemez.

Baltık'ta denge yeniden sağlanmalı" dedi.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN AÇIKLAMALARI

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İsveç'in başkenti Stockholm'de İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile görüştükten sonra basın toplantısı düzenlemişti.

Marin, Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusu konusunun sorulması üzerine, bu konuda ayrıntılı takvim vermeyeceğini ve kararlarını aylar değil, haftalar içinde, çok kısa sürede açıklayacaklarını belirtmişti.

NATO üyeliğinin önemli bir konu haline geldiğine dikkati çeken Marin, "Rusya komşumuz ve uzun bir sınırımız var. Ukrayna'da nasıl davrandıklarını görüyoruz. Elbette biz de buna göre hazırlıklar yapmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.

İsveç Başbakanı Andersson ise Avrupa'da yeni bir güvenlik durumunun söz konusu olduğunu ve kendilerinin de bunu değerlendirerek yakında NATO üyeliği konusunda bir karara varacaklarını söylemişti.

Avrupa'daki değişen güvenlik durumunu analiz etmeye devam ettiklerini aktaran Andersson, "Önümüzde farklı senaryolar var. Çok uzun sürmeden kapsamlı bir çalışma yapıp en iyi kararı vermeyi düşünüyoruz" demişti.

Bu gelişmeler sonrası Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı halinde Rusya'dan sorumlu adımlar gelecektir. Rusya bu karara misillemede bulunacaktır" ifadelerini kullanmıştı.