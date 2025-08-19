Habertürk
        Medvedev: Avrupa, Trump'ı alt edemedi

        Medvedev: Avrupa, Trump'ı alt edemedi

        Rusya Devlet Başkanı Putin'in yakın çalışma arkadaşı ve önceki devlet başkanı Medvedev, Avrupalı liderlerin ABD Başkanı Trump'ı 'alt edemediğini' öne sürdü. Medvedev, Ukrayna lideri Zelenskiy'nin güvenlik garantileri isteğini de eleştirdi.

        Giriş: 19.08.2025 - 11:03 Güncelleme: 19.08.2025 - 11:03
        Medvedev: Avrupa, Trump'ı alt edemedi
        ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna lideri Zelenskiy ve Avrupalı liderlere ev sahipliği yaptığı tarihi zirveye Rusya'dan eleştiri geldi.

        Eski Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, Avrupalı liderlerin ABD Başkanı Donald Trump'ı 'alt edemediğini', Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'nin de toprak ve güvenlik garantisi konularını nasıl sunacağının belirsiz olduğunu söyledi.

        Medvedev, "Rusya karşıtı savaş çığırtkanı "İstekliler Koalisyonu" Trump'ı kendi sahasında alt etmeyi başaramadı. Avrupa ona teşekkür etti ve yalakalık yaptı" dedi.

        Medvedev, Zelenskiy'nin yeşil askeri üniformasını tekrar giydikten sonra garantiler ve topraklar konusunda 'hangi melodiyi' çalacağının merak konusu olduğunu öne sürdü.

