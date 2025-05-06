Medusa Darbesi konusu ne, ne zaman çekildi, ne anlatıyor?
Aksiyon ve gerilim tutkunlarının merakla beklediği "Medusa Darbesi" bu akşam Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde Matt Damon, Franka Potente, Brian Cox, Julia Stiles ve Karl Urban gibi usta oyuncuların yer aldığı film, yönetmen Paul Greengrass imzası taşıyor. 2004 yapımı film, heyecan dolu hikayesiyle dikkat çekiyor. Peki, Medusa Darbesi konusu ne, ne zaman çekildi, ne anlatıyor? İşte detaylar...
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Medusa Darbesi bu akşam sinemaseverlerle buluşuyor. Başrolünde Matt Damon’ın yer aldığı, Paul Greengrass yönetmenliğindeki 2004 yapımı film; aksiyon ve gerilim dolu sahneleriyle izleyicilere bir macera vadediyor. Film, konusu ve oyuncu kadrosuyla yeniden gündemde. İşte film hakkında merak edilenler...
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MEDUSA DARBESİ KONUSU NEDİR?
Hala bellek kaybının etkisinde olan Bourne, şiddet dolu geçmişini geride bırakarak kız arkadaşı Marie ile huzurlu bir hayat yaşamaya başlamıştır. Fakat planları bir gün kendisine yapılan bir suikast girişimden ucu ucuna kurtulması ile paramparça olur. Şimdi bilinmeyen düşmanı tarafıdan izlenen Bourne hem kolay bir hedef olmadığını hem de becerileri, kararlılığı ve çevikliğiyle hafife alınmayacağını kanıtlamak zorundadır.
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MEDUSA DARBESİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Matt Damon Rolü : Jason Bourne
Joan Allen Rolü : Pamela Landy
Brian Cox Rolü : Ward Abbott
Franka PotenteRolü : Marie
Julia Stiles Rolü : Nicky Parsons
Karl Urban Rolü : Kirill
Gabriel Mann Rolü : Danny Zorn
Karel Roden Rolü : Yuri Gretkov
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