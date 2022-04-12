Yarım milyar dolarlık meditasyon!

Uluslararası denetim ve danışmanlık kuruluşu Deloitte’un Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon (TMT) sektörlerine ilişkin tahminlerini paylaştığı TMT Öngörüleri 2022 raporuna göre meditasyon ve farkındalık (mental health) uygulamaları, 2022’de de hızlı büyümelerini sürdürecek.
Araştırmaya göre dünya genelinde halen 20 bini aşkın meditasyon ve farkındalık uygulaması kullanılıyor. Bu uygulamalar aralarında Snapchat ve Bumble’ın da olduğu birçok online servis ve uygulama ile işbirliğine giderek daha fazla kullanıcıya ulaşmaya çalışıyor.
Rapora göre meditasyon ve farkındalık uygulamalarının 2022 yılında 500 milyon dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaşması bekleniyor.
‘800 MİLYON İNSAN RUH SAĞLIĞI SORUNLARI YAŞIYOR’
Deloitte Türkiye Teknoloji Medya ve Telekomünikasyon Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş, meditasyon ve farkındalık uygulamalarının kullanımında görülen bu artışta, pandeminin de büyük etkisi olduğunu söyledi.
Aslantaş, “Bu tür uygulamalar kaygı ve depresyon gibi yaygın ruh sağlığı sorunlarıyla baş etmede kullanılıyor. Son iki yıldır hayatımızın her alanını etkileyen pandeminin de etkisiyle, bugün dünya genelinde 800 milyona yakın insan ruh sağlığı sorunlarıyla karşı karşıya. Bu durum pek çok insanın, meditasyon ve farkındalık uygulamalarına olan bakış açısını da değiştirdi” diye konuştu.
PERSONEL SAYISI YETERSİZ
Araştırmaya göre dünya genelinde pandemiyle birlikte artan ruh sağlığı sorunlarına çözüm getirebilecek profesyonel personel sayısı da vakalara müdahale de sayıca yetersiz kalıyor. Başta Çin olmak üzere Asya ülkelerinde personel yetersizliği daha da fazla göze çarpıyor. Uzmanlar, pek çok vakada, meditasyon ve farkındalık uygulamalarının semptomların azalmasında etkili rol oynayabildiğini vurguluyor.
KÜRESEL EKONOMİ İÇİN BÜYÜK TEHDİT
- Araştırmaya göre pandemi öncesinde ruh sağlığı sorunlarının, dünya ekonomisine yıllık maliyetinin 2.5 trilyon doları bulduğu tahmin ediliyordu.
- Pandemi etkileri dahil edilmeden bu maliyetin, 2030 yılına kadar 6 trilyon dolara yükselmesi bekleniyor.
- Sadece 2021’de kaygı ve depresyon nedeniyle yaşanılan verim kaybının maliyetinin 1 trilyon dolar olduğu öngörülüyor.
MEDITOPIA 3 YILDA YÜZDE 2124 BÜYÜDÜ
Deloitte’un 1995 yılından bu yana dünya çapında yürüttüğü Deloitte Teknoloji Fast 50 programının Türkiye ayağında 2021’in en hızlı büyüyen şirketi Meditopia olmuştu.
Dünyanın pek çok ülkesinde kullanılan meditasyon uygulaması Meditopia, geçen 3 yılda yüzde 2 bin 124’lik bir büyüme oranı göstermişti.
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