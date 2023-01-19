İslam Devleti’nin yapmış olduğu ilk anlaşma ve hazırlamış olduğu ilk anayasa olarak ifade edilen ve toplumsal bir huzur tesis etmeyi amaçlayan Medine Sözleşmesi maddeleri nelerdir? Medine Sözleşmesi kaç yılında yapılmıştır? Medine Sözleşmesi’nin amacı da dâhil olmak üzere, bu sözleşmeye dair tüm bilgileri edinebileceğiniz içeriğimizi sizler için hazırladık…

Medine Sözleşmesi Nedir?

Hz. Muhammed’in, Mekke’den Medine’ye göç etmesinin (Hicret) ardından, Medine’de yaşamakta olan yerli halk ve Müslümanlar arasında, huzur ve barış ortamını sağlamak amacıyla düzenlenmiş bir sözleşmedir. Medine Vesikası ya da Medine Anayasayı olarak da adlandırılan bu sözleşme ile toplum içindeki kavgaların durdurulmasının yanı sıra, yabancı toplumlarla olan ilişkilerin düzenlenmesine ve toplumların sahip oldukları haklar ve özgürlüklere de saygı ile yaklaşılmasına önem verilmiştir.

Medine Sözleşmesi Kimler Arasında Yapılmıştır?

Medine Sözleşmesi ya da Medine Vesikası; Medine’de yaşamakta olan Müslümanlar, Yahudiler ve Müslüman olmayan yerel Arap unsurları arasında imzalanmıştır. Toplumsal huzuru sağlamayı ve hali hazırda süren Evs ve Hazrec kabileleri arasındaki çatışmaları sonlandırmayı amaçlayan bu belge, bu özellikleri sebebiyle önemli bir toplumsal uzlaşı metni olarak tarihteki yerini almıştır.

Peki, Medine Sözleşmesi kaç yılında yapılmıştır? Medine Sözleşmesi’nin imzalandığı tarih tam olarak bilinmemekle birlikte; bu sözleşmenin, Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye gelmesinin hemen ardından, 622 – 623 senelerinde imzalandığı düşünülmektedir.

Medine Sözleşmesi’nin Amacı

Medine’de yaşamakta olan Müslümanlar, Yahudiler ve Pagan Araplar arasında imzalanmış olan bu sözleşmenin imzalanmasındaki en büyük amaç toplum içindeki huzur ve sükûnu sağlamaktır. Özellikle Evs ve Hazrec kabileleri arasında sürmekte olan savaşı sona erdirmek ve toplum içinde yer alan tüm unsurların, bir arada yaşamasını sağlamak amacıyla imzalanmış olan bu sözleşme, bu özellikleri sebebiyle bir anayasa olarak da değerlendirilmektedir.