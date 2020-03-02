02 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, “Galatasaray maçında tribünleri doldurarak; ordumuzun ve devletimizin yanında olduğumuzu gösterelim hem de takımımıza destek verelim. Taraftarlarımızın desteği ile şampiyonluk yolunda çok büyük avantaj sağlayabiliriz” dedi.
"BÖYLE BİR OTAMDA FUTBOL KONUŞMAK ZOR"
Otyakmaz, Suriye’nin İdlib bölgesinde bulunan askeri güçlere rejim unsurlarınca düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan askerler için çok üzgün olduğunu belirterek, “Mübarek Kandil gecesi aldığımız haber bizleri çok üzdü. Onların bu fedakarlığı ileride çocuklarımızın daha güzel Türkiye'de yaşamasını sağlayacak. İnşallah bu son olur. Savaş iyi bir şey değil. Barış, dostluk, kardeşlik çok önemli ama maalesef hayatın bir de gerçekleri var. Ordumuz gereğini yapıyor. Askerimizin kanları yerde kalmıyor. İnşallah bundan sonra her şey daha iyi olur. Böyle bir ortamda futbol konuşmak zor. Biz de bir yola baş koyduk. Elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Bu ortamda az da olsa taraftarımızın yüzünü güldürdüysek ne mutlu bize. Ankaragücü iyi bir takım. Özellikle ilk yarı oyunu tutmayı başardık. Hakem açısından da iyi bir maçtı. Objektif bir gözle baktığımızda kararları doğruydu” dedi.
"STADYUMU DOLDURALIM"
Ligde gelecek hafta sahalarında oynayacakları Galatasaray maçına da değinen Otyakmaz, “Birlik ve beraberliğimizi göstermek açısında da önemli bir maç. Yaşanan bu olayların ardından iç sahadaki ilk maçımız olacak. Ordumuza ve devletimize olan desteğimizi de göstermemiz açısından ilk maçımız olacak. Bu yüzden stadyumu dolduralım. Ordumuzun ve devletimizin yanında olduğumuzu gösterelim hem de takımımıza destek verelim. Taraftarlarımızın desteği ile şampiyonluk yolunda çok büyük avantaj sağlayabiliriz. Onları stadyuma bekliyoruz” şeklinde konuştu.
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