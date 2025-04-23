Mecnun Otyakmaz: Ligler planlandığı şekilde devam edecek
Silivri merkezli yaşanan depremlerin ardından İstanbul'da okullar ve üniversiteler 2 gün tatil edilirken, futbol maçlarının oynanıp oynanmayacağı da merak konusu oldu. TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz yaptığı açıklamada, liglerin planlandığı şekilde devam edeceğini duyurdu.
Giriş: 23.04.2025 - 19:53 Güncelleme: 23.04.2025 - 19:53
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, İstanbul'da meydana gelen depremler sonrası liglerin ertelenip ertelenmeyeceğiyle ilgili soruya yanıt verdi.
Liglerin ertelenmesinin söz konusu olmadığını belirten Otyakmaz, "Liglerimiz planladığı şekilde devam edecek. Ancak olağanüstü durumda İl Güvenlik Kurulu'ndan tavsiye gelirse değerlendiririz" ifadesini kullandı.
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