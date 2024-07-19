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        Mecnun Otyakmaz, futbolcular ve teknik heyetle vedalaştı

        Türkiye Futbol Federasyonu'nda birinci başkanvekili olarak görev alacak Mecnun Otyakmaz, Erzurum'da kampta bulunan futbolcular ve teknik heyetle vedalaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 23:45 Güncelleme: 19.07.2024 - 23:45
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        Mecnun Otyakmaz'dan Sivasspor'a veda!
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        Türkiye Futbol Federasyonu'nda birinci başkanvekili olarak görev alacağı için Sivasspor'dan ayrılan başkan Mecnun Otyakmaz, futbolcular ve teknik heyetle vedalaştı.

        "TÜM TAKIMLARA GÖSTERDİĞİNİZ SEVGİYİ VE SAYGIYI FEDERASYONDA DA GÖSTERECEĞİNİZE İNANIYORUZ"

        Video Konferans Sistemi üzerinden yapılan görüşmede konuşan Teknik Direktör Bülent Uygun, Otyakmaz'a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek, "Sivasspor'da olduğu gibi tüm takımlara gösterdiğin sevgiyi ve saygıyı federasyonda da göstererek bütün takımlara sahip çıkacağını ve herkese de Türk futbolunda nasıl yönetici olacağı göstereceğine şüphemiz yok. Futbolcu kardeşlerimiz de size sevgisini ve saygısını gönderiyor. Sizi seviyoruz. Bize gösterdiğiniz bütün güzellikler için de teşekkür ediyoruz" dedi.

        "SİZLERLE ÇOK BÜYÜK HEDEFLERE KOŞTUK, KUPALAR KAZANDIK"

        TFF birinci başkanvekili Mecnun Otyakmaz ise, hızlı bir sürecin geliştiğini belirterek, "Sizlerle de konuşma fırsatı bulamadım. Türk futbolunun bize ihtiyacı olduğunu düşündüm. Geçtiğimiz sezon çok kötü bir sezon geçirdi Türk futbolu. Yönetimin değişmesi gerekiyordu. Türk futbolunda adaleti, şeffaflığı, birbirine sevgiyi tekrar aşılamak ve Türk futboluna hizmet etmek istiyoruz. Sizlerle birlikte çok büyük mutluluklar yaşadık. Çok büyük hedeflere koştuk, kupalar aldık. Bundan sonra da her zaman kalbimde olacaksınız hepiniz. Artık Türk futboluna burada hizmet edeceğim ve geçmişte bizle paylaştığınız her şey için teşekkür ediyorum. İlk maçınıza mutlaka katılacağım Allah'ın izniyle" diye konuştu.

        Asbaşkan Faruk Taşseten ise Otyakmaz'a başarı dilemek için bir araya geldiklerini ifade ederek her zaman yanında olacaklarını söyledi.

        Takım kaptanı Ziya Erdal da tüm takım adına Otyakmaz'ı tebrik ederek, "Allah utandırmasın. Kalbimiz hep sizinle" ifadelerini kullandı.

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