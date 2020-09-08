Meclis'te koronavirüsten ilk ölüm

Yapılan açıklamada, Sevgi, cuma günü kendisini rahatsız hissederek hastaneye gitmiş, evinde karantina altına alınmış. Dün Sevgi'nin ateşinin yükselmesi üzerine hastaneye yatırılsa da gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

Ailesinde de koronavirüs testi pozitif olanların olduğu öğrenildi.