Meclis'te kavga: Sezgin Baran Korkmaz fotoğrafı tartışma yarattı

HABERTURK.COM

Meclis'te bütçe görüşmelerinin 3'üncü günü gerginlikle başladı. CHP'li Erkan Aydın, kürsüde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik "Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindin" sözlerinin ardından Bakan Soylu'nun "Sahtekar" ifadesi sonrası gerginlik arttı. Milletvekilleri arasında tartışma büyürken oturuma 10 dakika ara verildi.

Meclis'teki bütçe görüşmeleri 3'üncü gününde, İçişleri Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçeleri ile devam ediyor.

CHP Bursa milletvekili Erkan Aydın konuşması sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Sezgin Baran Korkmaz’ın uçağıma bindiğini söyleyerek, Bakan Soylu’nun daha sonra yaptığı açıklamada uçak olmadığını söylediğini ifade etti.

Bakan Soylu, CHP Bursa milletvekili Erkan Aydın’a tepki gösterdi. CHP milletvekilleri Soylu’ya tepki gösterdiler ve Soylu’nun bulunduğu komisyon sıralarına doğru yürüdüler. Bunun üzerine AK Parti ve MHP milletvekilleri araya girdi. AK Parti ve CHP milletvekilleri arası da tansiyon yükseldi. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç oturuma ara verdi. Verilen arada da tartışma devam etti.

KAVGA TUTANAKLARDA

Meclis tutanaklarına yansıyla gerginlikte şu sözler kullanıldı:

CHP GRUBU ADINA ERKAN AYDIN (Bursa) - Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İçişleri Bakanlığının 2022 bütçesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Şimdi, bu bütçeyi hep söyledik; bu bütçe sarayın bütçesi, bu bütçe emekçinin, köylünün, çiftçinin, ev kadının, öğrencinin bütçesi değil. İnşallah, Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı'nda milletin bütçesi olacak diyor ve tekrar selamlar sunuyorum.

Siyaset bilimcisi James Clarke der ki: "Bir siyasetçi, gelecek seçimi düşünür, bir devlet adamı ise gelecek nesilleri düşünür." Eğer Sayın Bakan gelecek nesilleri düşünseydi kendisiyle ilgili onlarca iddiayı bir televizyon programında değil, gelir, burada, egemenliğin kayıtsız şartsız temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisinde "Önce dokunulmazlığımı kaldırın, sonra bir soruşturma komisyonu açın ve gelin, bunları cevaplayayım." derdi ancak o ne yaptı? Mayıs ayından beri hâlâ savcılığa gidip suç duyurusunda bulunacak; televizyon programında söyledi, yedi aydır bekliyoruz.

Sayın Bakan, o dokunulmazlığı kaldırın, sonra bulunun; bu şekilde bir şey olmayacağını hepimiz biliyoruz.

MUSTAFA KÖSE (Antalya) - Sorular her seferinde cevaplandı burada.

ERKAN AYDIN (Devamla) - Yine, onlarca iddia...

Biraz önce Sayın Tezcan söyledi Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili, siz şurada uçağa binerken fotoğrafınız çıktı, açıklamada "Başka uçak yoktu, ne yapayım?" dediniz.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU - Sahtekârca yalan söylüyorsun, sahtekârca!

ERKAN AYDIN (Devamla) - Ya, Cumhurbaşkanına