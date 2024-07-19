Türkiye Millet Meclisi tatil takvimi araştırılıyor. Bu sıralar gündemde emekli ek zammı ve 9. yargı paketi gibi birçok konu yer alıyor. Meclis çalışmalarına devam ederken, "TBMM ne zaman tatile girecek?" sorusu da hız kazandı. Peki, 2024 Meclis ne zaman tatile girecek? İşte, detaylar...