Meclis ne zaman tatile girecek? 2024 TBMM tatil tarihi nedir?
Türkiye Millet Meclisi'nin ne zaman tatile gireceği merak ediliyor. Normalde 1 Temmuz itibarıyla tatile girmesi beklenen Meclis, henüz faaliyetlerini sürdürüyor. Peki, Meclis ne zaman tatile girecek? İşte, detaylar...
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Türkiye Millet Meclisi tatil takvimi araştırılıyor. Bu sıralar gündemde emekli ek zammı ve 9. yargı paketi gibi birçok konu yer alıyor. Meclis çalışmalarına devam ederken, "TBMM ne zaman tatile girecek?" sorusu da hız kazandı. Peki, 2024 Meclis ne zaman tatile girecek? İşte, detaylar...
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2024 MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK?
TBMM normal zamanda 1 Temmuz'da tatile giriyor. Ancak beklendiği gibi Meclis tatil olmadı.
Anayasa’nın 93’üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 5’inci maddelerine göre 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü Meclis'in tatile girmesi bekleniyordu. Ancak Genel Kurul'un 25.06.2024 tarihli 95'inci Birleşiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına devam etmesine karar verildi. Meclis'in tatil tarihi ise henüz bilinmiyor.
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TBMM gündeminde ise; Öğretmenlik Meslek Kanunu, 9. Yargı Paketi ve Kamuda Tasarruf düzenlemesi olduğu biliniyor.
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