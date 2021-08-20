TBMM Genel Kurulu, 65 günlük aranın ardından mesaisine yeniden başlayacak. Meclis ne zaman açılıyor? TBMM Genel Kurulu hangi tarihte açılacak? Soruları gündemdeydi. TBMM Genel Kurulu'nda neler görüşülecek? İşte ayrıntılar...

TBMM (MECLİS) NE ZAMAN AÇILIYOR?

Meclis, TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş tarafından 17 Temmuz günü Kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından, Anayasa ve İçtüzük gereğince, 1 Ekim Cuma günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapandı. TBMM Genel Kurulu 1 Ekim'e kadar tatile girdi.