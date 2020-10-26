Mecidiyeköy Mahmutbey metrosu açılış tarihi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul'da ulaşımı rahatlatacak olan Kabataş- Mecidiyeköy- Mahmutbey Metrosu'nun ilk etabı Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattı açılış tarihi belirlendi. Peki, metro durakları nedir?

MECİDİYEKÖY MAHMUTBEY METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nun ilk etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Hattı, Cumhuriyet Bayramı'ndan bir günce önce 28 Ekim'de açılacak.

MECİDİYEKÖY MAHMUTBEY METRO DURAKLARI NELER? NEREDEN GEÇİYOR?

İşte Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları

Mecidiyeköy

Çağlayan

Kağıthane

Nurtepe

Alibeyköy

Çırçır Mahallesi

Veysel Karani-Akşemsettin

Yeşilpınar

Kazım Karabekir

Yenimahalle

Karadeniz Mahallesi

Tekstilkent-Giyimkent

Oruç Reis

Göztepe

Mahmutbey

Entegre olunan hatlar

Hattın bu etabının tamamen açılması ile;

Mecidiyeköy istasyonunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı ve metrobüs işletmesi ile,

Alibeyköy istasyonunda T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı ile,

Karadeniz Mahallesi istasyonunda T4 Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattı ile,

Mahmutbey istasyonunda M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metro hattı ile entegrasyon sağlanacaktır.