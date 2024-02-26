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        Haberler Gündem Eğitim MEB, yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin sınav sonuçlarını açıkladı

        MEB, yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin sınav sonuçlarını açıkladı

        Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmen ve Okutmanların Mesleki Yeterlilik Sınavı sonuçları açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 14:21 Güncelleme: 26.02.2024 - 14:21
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        MEB, yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin sınav sonuçlarını açıkladı
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "3 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmen ve Okutmanların Mesleki Yeterlilik Sınavı sonuçları açıklandı. Sınava katılan meslektaşlarımın bu süreçte başarılarının devamını diliyorum" ifadesini kullandı.

        Sınav sonuçlarına, Milli Eğitim Bakanlığının "https://www.meb.gov.tr/" internet sitesinden ulaşılabiliyor.

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