        MEB "Yapay Zeka Uygulamaları Etik Kurulu Yönergesi" yayımladı

        MEB "Yapay Zeka Uygulamaları Etik Kurulu Yönergesi" yayımladı

        Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yapay zeka projelerinin etik çerçevede yürütülmesini sağlamak üzere hazırlanan "Yapay Zeka Uygulamaları Etik Kurulu Yönergesi" yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 15:05 Güncelleme: 23.10.2025 - 15:05
        MEB "Yapay Zeka Uygulamaları Etik Kurulu Yönergesi" yayımladı
        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi kapsamında hazırlanan "Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi ve Eylem Planı", dijital dönüşüm sürecine yön veren temel dokümanlardan biri olarak 17 Haziran'da uygulanmaya başladı.

        Eylem Planı çerçevesinde Bakanlık bünyesinde yapay zeka projelerini etik açıdan değerlendirmek amacıyla "Yapay Zeka Uygulamaları Etik Kurulu"nun kurulması kararlaştırıldı.

        Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda hazırlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Yapay Zeka Uygulamaları Etik Kurulu Yönergesi" yürürlüğe girdi.

        Yönergeye göre Etik Kurulu, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı'nın başkanlığında ve Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü'nün doğal üyeliğinde toplam 11 üyeden oluşacak. Kurulda, ilgili genel müdürlük temsilcilerinin yanı sıra kamu kurumları, akademi, özel sektör ve sivil toplumdan 3 üye daha yer alacak.

        Üst Kurul, "Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları Etik Kılavuzu"nu hazırlayacak, uygulamaları izleyecek, il, ilçe ve okul düzeyinde oluşturulacak kurullar ise etik uygunluk ve rehberlik görevlerini yürütecek.

        Eğitim kurumlarında, yapay zeka uygulamalarında öğretmenlerin "Etik Beyan Formu" doldurmaları esas olacak. Bu süreçte kişisel verilerin korunması, gizlilik ve güvenlik ilkelerine tam uyum sağlanarak öğrenciler açısından etik, güvenli ve sorumlu yapay zeka kullanımı güvence altına alınacak.

