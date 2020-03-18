Okul tatili uzayacak mı? Okullar kaç gün tatil? soruları, milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde. Tüm dünyada etkili olan ve Avrupa'da da hızla yayılan corona virüs salgınına karşı bir dizi tedbir alındı. O tedbirlerden birisi de okulların ve özel kursların tatil edilmesi ile ilgili oldu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların tatil edilmesi ve uzaktan eğitim konuları ile ilgili detayları açıkladı. Peki MEB son dakika Okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR KAÇ GÜN TATİL?

Okulların tatil edilmesi ile ilgili ilk açıklamayı İbrahim Kalın yaptı. Kalın tatil haberini, "Öncelikle ilk orta ve lise okulları 16 Mart tarihinden itibaren 1 hafta tatil edilecek. Dolayısıyla ara tatil önceye alınmış olacaktır. 23 Mart itibarıyla uzaktan eğitim yöntemiyle internet ve televizyon kanallarından öğrencilerimiz eğitim görecektir. Bunun nasıl olacağını Milli Eğitim Bakanlığımız ailelerle paylaşacak." sözleriyle duyurdu.

Kalın üniversite eğitimi için de "Üniversitelerimizle ilgili 16 Mart'tan itibaren 3 hafta boyunca tatil edilecektir. Bunun nasıl telafi edileceği konusunda YÖK'le koordineli bir şekilde tanzim edilecek. Üniversitelerde eğitim kaybı olmaması için gerekli tedbirler alınacak" dedi.

OKUL TATİLİ UZAYACAK MI?

Corona Virüsü kapsamında tatil edilen okullarda tatil sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz Milli Eğitim Bakanlığı ya da Cumhurbaşkanlığı'ndan resmi bir açıklama gelmedi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

23 Mart'ta başlayacak 1 haftalık uzaktan eğitim programının ardından okulların açılması bekleniyor. Ancak corona virüsün seyri bu konuda etkili olacak. Corona virüsü tedbirleri kapsamında gerekirse okul tatil süresi uzatılabilecek.

OKULLARDA CORONA VİRÜSÜ TEDBİRİ

Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüse karşı tedbirlerini karşı üç aşamalı olarak hayata geçirdi. Okullarda bilgilendirme çalışmaları, eş zamanlı hijyen ve olası bir tatil durumunda her zaman ve her yerden erişilebilen uzaktan eğitim altyapısı.

Bakanlık, öğrenci, öğretmen ve velilerin bu süreci paniğe kapılmadan sağlıklı bir şekilde geçirebilmesi için 444 0 632 numaralı MEBİM çağrı merkezi üzerinden de 7 gün 24 saat destek ve yönlendirme hizmeti sunuyor.