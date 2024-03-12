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        Haberler Gündem MEB Öğretmen atama takvimi 2024: Bakan Tekin son durumu açıkladı! Sözleşmeli öğretmen alımı kontenjanları ve brans dağılımı açıklandı mı?

        MEB Öğretmen atama takvimi 2024: Sözleşmeli öğretmen alımı kontenjanları ve brans dağılımı açıklandı mı?

        Öğretmen atamaları ile ilgili tüm açıklamalar için gözler Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesine çevrildi. MEBBİS ekranı üzerinden öğretmen atama başvurusu yapılacak. Son olarak 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Yeni atama kararı için Bakan Tekin'den son dakika açıklaması bekleniyor. 2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak. Peki MEB Öğretmen atama takvimi belli mi? 2024 Sözleşmeli öğretmen alımı kontenjanları ve brans dağılımı açıklandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 09:35 Güncelleme: 12.03.2024 - 09:35
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          MEB Öğretmen atama takvimi belli olunca branş ve kadro dağılımı da açıklanacak. MEBBİS üzerinden ön başvurular alınacak olup, Öğretmen atama kontenjanları ve kadro sayıları, MEB atama başvuru kılavuzu ile belli olacak. Yeni öğretmen atamaları ile öğretmenler görev yerlerini öğrenecek. Peki Öğretmen atama takvimi belli mi, ne zaman açıklanacak? İşte 2024 MEBBİS MEB Sözleşmeli öğretmen alımı kontenjanları ve brans dağılımı hakkında bilgiler…

        • 3

          MEB ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          2024 yılı öğretmen atamaları sürecine ilişkin takvimin mart ayında belli olması bekleniyor.

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Açıklamalarda, öğretmen alımına dair bir bilgi yer almadı. Güncel gelişmelerin yakın tarihte gelmesi bekleniyor.

        • 4

          MİLLİ EĞİTİM BAKANI NE DEMİŞTİ?

          Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasının ardından öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlandı.

          Tekin, geçtiğimiz aylarda yeni öğretmen atamalarına ilişkin şu açıklamada bulunmuştu;

          "2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

        • 5

          KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI

          2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.

          Geçen yıl yapılan atamalarda branş dağılımı şöyleydi;

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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