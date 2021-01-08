MEB ilkokuldaki kaynaştırma öğrencileri için hayat bilgisi seti hazırladı

MEB'den yapılan açıklamaya göre, Bakanlık tarafından uzaktan eğitim sürecinde özel eğitim öğrencilerine ilave kaynak desteği verilmeye devam ediliyor. 1. sınıftan 8. sınıfa kadar tüm seviyelerde kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi alan öğrencilere destek için matematik dersi kazanımlarıyla ilgili 6 kitaplık uyarlanmış etkinlikler seti yayımlayan Bakanlık, bunlara bir yenisini ekledi.
Bakanlık, hayat bilgisi dersi kazanımlarıyla ilgili 800'e yakın etkinliğin yer aldığı, 3 kitaptan oluşan set hazırladı. Hayat bilgisi seti, "orgm.meb.gov.tr/uyet" internet adresinden yayımlandı. Kitaplarda 1, 2 ve 3. sınıf konuları bulunuyor.
"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DİĞER DERSLERDEN DE UYARLANMIŞ ETKİNLİK SETLERİNİ PAYLAŞACAĞIZ"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Uzaktan eğitim sürecinde tüm arkadaşlarımız bir taraftan ders etkinlikleriyle ilgili çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan ilave üretimlerle öğrencilerimizi desteklemek için büyük emek veriyor" ifadesini kullandı.
Tüm eğitim kademeleri ve sınıf seviyelerinde öğrenme kayıplarını en aza indirmek için çok sayıda kaynağı öğrencilerin kullanımına sunduklarını anımsatan Selçuk, şunları kaydetti: "Bu kapsamda, kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi alan öğrencilerimize yönelik bir destek paketini kullanıma açmıştık. İlkokul ve ortaokulda tüm sınıf seviyelerinde kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi alan yaklaşık 300 bin öğrencimize yönelik ilk kez kazanımlarla ilgili uyarlanmış etkinlikler setini paylaşmıştık. Bu paylaşımda odağımız matematik dersi olmuştu. Bugün yayımladığımız hayat bilgisi setiyle özel gereksinimli öğrencilerimize yönelik desteklerimizi sürdürüyoruz. Genel eğitim müfredatındaki kazanımlarla ilgili etkinlikleri kaynaştırma öğrencilerimiz için uyarladığımız setimizle, konu ve kazanımlarının öğrencilerimiz için kalıcı olmasını amaçladık. Kaynaştırma/bütünleştirme öğrencilerimiz, ihtiyaç duyacakları konu ve kazanımları, kitap ve etkileşimli dijital programı kullanarak kullanabilecek. Önümüzdeki günlerde diğer derslerden de uyarlanmış etkinlik setlerini paylaşacağız. "
Tüm imkanlarıyla öğrenci ve öğretmenlerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Selçuk, süreci koordine eden MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Nezir Gül ile çalışma arkadaşlarına katkılarından dolayı teşekkür etti.
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