04 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sözleşmeli öğretmen adaylarının merakla beklediği açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 20 bin sözleşmeli öğretmen adayının mülakat sonucunun açıklandığı belirtildi. Peki Sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman? İşte MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı...
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI 2019
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sınavı sonuçlarını 4 Temmuz Perşembe günü yani bugün itibariyle açıkladı. Sınav sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar T.C. kimlik numaraları ile Bakanlığın "www.meb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
MÜLAKAT SONUÇLARINA İTİRAZ NE ZAMAN YAPILACAK?
Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz'da alınacak, 16 Temmuz 2019'da sonuçlandırılacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK EĞİTİM KURUMU TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz - 5 Ağustos'ta alınacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMALARI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?
Bakanlığın internet sitesinden açıklanan "2019 mart sözleşmeli öğretmen atama duyurusu çerçevesinde başvuranların tercih ve atama işlemine ilişkin takvim"e göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak.
Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül itibarıyla göreve başlayacak.
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