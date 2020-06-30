MEB ders kitaplarını il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderdi

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MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, Muazzez Karaçay İlkokulundaki etkinlikle ders kitaplarını öğrencilerin sıralarına yerleştirdi.

Ders kitaplarının ihale, sözleşme ve baskı süreçlerine bu yıl erken başladıklarını belirten Çolak, "Bakanlığımız tarafından 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren dağıtılan ücretsiz ders kitapları tarihte ilk kez bu yıl haziran ayından itibaren dağıtılmaya başlandı. Yaklaşık 147 milyon ders kitabını okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yaklaşık 18 milyon öğrencimiz için hazır hale getirdik." diye konuştu.

Bugüne kadar yaklaşık 3,5 milyar kitabın öğrencilere dağıtıldığını ifade eden Çolak, öğrencilerin ders kitaplarını okullar açıldığında alacaklarını söyledi.

Çolak, yeni eğitim öğretim yılın öğrencilere hayırlı olmasını diledi.