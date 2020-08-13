Esra Nehir enehir@haberturk.com

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılının başlamasına birkaç hafta kala, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle başlayacağını açıkladı.

Ancak, 1.5 milyon öğrencinin internet erişimi olan cihazı, 1 milyon öğrencinin ise internet erişimi olmadığı ortaya çıktı.

AZ GELİŞMİŞ 110 İLÇEYE SORULDU

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, uzaktan eğitimi daha verimli hale getirmek, cihaz ve internet desteğine ihtiyaç duyan öğrencileri belirlemek üzere sahaya indi.

Türkiye'nin gelişmişlik sıralamasında en sonda yer alan, devlet okullarına kayıtlı 1.2 milyon öğrencinin bulunduğu 110 ilçede anket yaptı.

2 ÖĞRENCİDEN 1'İ SORUN YAŞADI

HABERTÜRK'ÜN ulaştığı anket sonuçlarına göre, öğrencilerin yüzde 82'si, uzaktan eğitim dönemi boyunca EBA'ya hiç erişemedi. Bu oran, Türkiye genelinde ise yüzde 54 oldu. Az gelişmiş bölgelerde yaşayan öğrencilerin yüzde 49'u, uzaktan eğitim sürecinde cihaz ya da internet problemiyle karşılaştı.

MEB'DEN ÖDÜNÇ NOTEBOOK ÖNERİSİ

Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitimin verimli olması için öğrencilere notebook ödünç verilmesini talep etti. Yapılan hesaplamaya göre, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Sinop, Yozgat ve Osmaniye'nin aralarında olduğu illerde yer alan 110 ilçedeki öğrenciler başta olmak üzere cihaz erişimi olmayan 1.5 milyon öğrenci var. Öğrencilere cihaz dağıtılabilmesi için ise 225-300 milyon dolar yani 1.5 ila 2.1 milyar lira kaynak gerekiyor. İnternet erişimi olmayan 1 milyon öğrenci için ise gerekli kaynak aylık 100 milyon lira.

2 MİLYAR LİRALIK KAYNAK İHTİYACI

2 milyar lirayı aşan maliyetin nasıl karşılanması için masada birkaç seçenek var.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen "şartlı eğitim yardımı" benzer bir destek oluşturulması, cihaz üreticileri ve telekom opteratörleriyle birlikte, kamunun birlikte finansman yükünü paylaşması bunlardan ikisi. Ayrıca, evrensel himzet fonunu kullanılması, UNICEF ve benzeri kuruluş fonlarından yararlanılması da gündemde.

6-9 AYI BULABİLİR

Ancak, kaynak bulunsa bile cihazların temininin yeni eğitim yılına yetişmesi zor görünüyor. Çünkü, pandemi şartları nedeniyle, ayda en fazla 250 bin cihaz temin edilebildiği, 1.5 milyon öğrencinin ihtiyaçlarının karşılanma süresi 6-9 ayı bulabileceği ifade ediliyor. İlk 250 bin cihazın tesliminin ise 10 haftadan erken olmayacağı belirtiliyor.