Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, öğrencilerin sınav süreçlerine ilişkin bilgilendirmelerin okullar tarafından yapılacağı vurgulanarak, "Lütfen, Bakanlığımız resmi kaynakları tarafından doğrulanmayan paylaşımlara itibar etmeyiniz." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca asılsız bilgilendirmeye ilişkin görsel de yer aldı.