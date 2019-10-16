MEB'den geleceğin tasarımcısı çocuklar için özel müfredat

16 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
AA muhabirinin Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Bakanlığın öncelikli politikaları arasında, ilköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin teknoloji ve tasarım süreçlerini hem kendi hem de yaşadığı toplum yararına kullanabilen tasarım odaklı düşünen yaratıcı bireyler yetiştirmek bulunuyor.
Bu kapsamda, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce 7. ve 8. sınıflarda bu yıl okutulmaya başlanan teknoloji ve tasarım dersinin müfredatı tamamlandı.
Bu dersle çocuklardan çevresindeki nesne, olay ve olguları analitik bir bakış açısıyla gözlemleyip yorumlaması, yaratıcı ve özgün alternatif öneriler geliştirmesi hedefleniyor.
Ayrıca teknoloji ve tasarım dersini okutan öğretmenlerin lisans mezuniyetlerinin farklılığı nedeniyle ortaya çıkan ihtiyaçlar ve öğretmenlerin beklentileri de dikkate alınarak tamamlanan müfredata uygun "Teknoloji ve Tasarım Öğretmenler İçin Kılavuz" materyali de hazırlandı.
Akademisyenler, alan öğretmenleri ve Bakanlık personelinden oluşan bir komisyon tarafından kaleme alınan kitaptan, teknoloji ve tasarım dersini okutan yaklaşık 12 bin alan öğretmeni yararlanacak.
Tasarım Beceri Atölyeleri ile öğrenciler problem çözüyor
2023 Eğitim Vizyon Belgesi'nde "bilmekten çok tasarlamanın, yapmanın, üretmenin ön plana çıkacağı Tasarım ve Beceri Atölyeleri ile yeni çağın gerektirdiği problem çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik, takım çalışması becerilerinin kazandırılması" yönünde hedef yer alıyor.
Teknoloji ve tasarım dersinin müfredatında Fen, Teknoloji, Sanat ve Matematik Eğitimi (STEAM),mühendislik ve tasarım, mimari tasarım, grafik tasarım, bilgisayar destekli tasarım, ürün geliştirme ve engelsiz hayat teknolojileri, enerji dönüşümleri ve mühendislik gibi ana başlıklar bulunuyor.
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