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MEB, deprem sonrası "Psikososyal Destek Eylem Planı" yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye'nin 10 ilinde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bütün ülkede öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik "Psikososyal Destek Eylem Planı" yayımladı

Giriş: 11.02.2023 - 00:13 | Güncelleme: ABONE OL
MEB'den deprem sonrası
MEB'den deprem sonrası "Psikososyal Destek Eylem Planı"
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AA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında tüm ülkede öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik psikososyal destek çalışmalarına ilişkin MEB Deprem Sonrası Psikososyal Destek Eylem Planı ve psikososyal destek programları yayımladı.

AA'nın haberine göre; Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremlerin hemen ardından MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda psikososyal destek hizmetleri başlatıldı.

MEB Ulusal Psikososyal Destek Ekibi'nden iki daire başkanı ve rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlardan oluşan psikososyal destek müdahale ekipleri, 10 afet bölgesinde ihtiyaçlar doğrultusunda görevlendirilerek afetin ilk gününden itibaren sahada çalışmalara başladı.

Bu kapsamda, söz konusu hizmetlerin daha hızlı, etkili ve verimli şekilde yürütülmesi amacıyla oluşturulan Psikososyal Koordinasyon Birimi tarafından tüm illerde uygulanmak üzere oluşturulan MEB Deprem Sonrası Psikososyal Destek Eylem Planı resmi yazı ile bildirildi.

Eylem planında başta depremden doğrudan etkilenen iller olmak üzere ülkedeki tüm öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik yürütülecek psikososyal destek çalışmalarına ilişkin tüm süreçler aşamalandırıldı.

Birim amirleri ve gönüllü rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlardan oluşan ekiplerce uygulanacak eylem planında başta "psikolojik ilk yardım" olmak üzere "deprem ve kayıp-yas psikoeğitim programları", "zorlayıcı yaşam olayları sonrası öğretmen psikoeğitim programı" ve "çalışana destek-afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmeti sunan psikolojik danışman/rehber öğretmenler için psikoeğitsel destek grubu" eğitim içeriklerinin uygulanmasına ilişkin yol haritası belirlendi.

Eylem planında yer alan ve çocukların yaşanan olayı anlamlandırmaları ile toparlanmalarını desteklemek amacıyla sahada uygulanmak üzere hazırlanan psikolojik ilk yardım dokümanları, deprem ve kayıp-yas konularına ilişkin psikoeğitim programları, broşür, hikaye kitapları, sunu içerikleri, "Travmatik Yaşam Olayları Sonrası Ailede ve Okulda Psikolojik Sağlamlık Kitapları" bakanlığın internet sitesinden yayımlandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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