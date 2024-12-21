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        Haberler Sağlık MEB'den, 2025'te 300 bini aşkın öğretmene uzman ve başöğretmenlik imkanı - Haberler | Sağlık Haberleri

        MEB'den, 2025'te 300 bini aşkın öğretmene uzman ve başöğretmenlik imkanı

        Resmi Gazete'de bugün yayımlanan yönetmelikle öğretmenlikte veya uzman öğretmenlikte toplam 20 yıl hizmeti olan öğretmenler, doğrudan başöğretmenlik ünvanı için başvuru yapabilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 17:11 Güncelleme: 21.12.2024 - 17:11
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        MEB'den, 2025'te 300 bini aşkın öğretmene uzman ve başöğretmenlik imkanı
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        Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Öğretmenlik Mesleği Kanunu kapsamında hazırlanan yeni yönetmelik uyarınca 2025 yılının ilk uygulamasında 300 bini aşkın öğretmen sınava girmeden uzman ya da başöğretmenlik ünvanı alabilecek.

        Anayasa Mahkemesinin 2022'de yürürlüğe giren Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun kariyer uygulamasını da içeren bazı hükümlerini iptal etmesinin ardından hazırlanan Öğretmenlik Mesleği Kanunu 18 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

        Bu kanuna göre hazırlanan "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği"nin de bugün Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla duran kariyer uygulamasının devamı sağlandı.

        Kariyer basamakları sürecinde 2025 yılı itibarıyla daha hızlı ilerleme sağlanmasının hedeflendiği yeni düzenlemeyle 20 yıl görev yapan ve bu sürenin sonunda uzman öğretmen ünvanı alan öğretmenler, başöğretmen olmak için 10 yıl daha beklemek zorunda kalmayacak.

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        ⁠Böylece, öğretmenlikte veya uzman öğretmenlikte toplam 20 yıl hizmeti olan öğretmenler doğrudan başöğretmenlik ünvanı için başvuru yapabilecek.

        Öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayanlar uzman öğretmen ünvanı için düzenlenecek eğitim programını tamamlamalarının ardından uzman öğretmen olabilecek.

        Uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayanlar, başöğretmen ünvanı için düzenlenecek eğitim programını tamamlamaları halinde başöğretmen ünvanı alabilecek.

        SINAV VE MESLEKİ ÇALIŞMA YAPMA ŞARTLARI KALDIRILDI

        Yeni düzenlemeyle ayrıca kariyer süreci için sınav ve mesleki çalışma yapma şartları da kaldırılmış oldu.

        Bu kapsamda, 300 binden fazla öğretmen 2025 yılının ilk uygulamasında uzman öğretmenlik ya da başöğretmenlik ünvanı alabilecek.

        Öte yandan 2022'de 516 bin 974 öğretmen uzman öğretmen, 66 bin 679 öğretmen başöğretmen, 2023'de ise 69 bin 881 öğretmen uzman öğretmen, 3 bin 891 öğretmen ise başöğretmen ünvanı almıştı.

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