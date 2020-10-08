MEB bilgisayar başvurusu nasıl yapılır?

MEB ücretsiz tablet, laptop bilgisayar başvuruları öğrenci ve velilerin gündeminde. Ücretsiz bilgisayar dağıtımı uzaktan eğitim döneminde maddi yetersizlikten dolayı derslerini takip edemeyen öğrenciler için gerçekleştirilecek. Peki, tablet ve bilgisayar başvurusu nasıl yapılır?

ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştireceği tablet dağıtımı için herhangi bir başvuru yapılması gerekmiyor. Bakanlık, önümüzdeki hafta ihtiyacı olan öğrencileri saptayıp dağıtımı gerçekleştirecek.

Ziya Selçuk, konuya ilişkin "İhtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu gibi kriterler belirledik." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim öğrencilerinden bilgisayar ihtiyacı olanlar için bir çalışma yürüttüğünü belirten Erdoğan, “İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz bir süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren bu tabletleri öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı olarak dağıtmaya başlıyoruz. Ülkemizin internet alt yapısını da bu ihtiyaca uygun seviyeye çıkartmak için ayrı bir çalışmayı Ulaştırma Bakanlığımız yürütüyor” şeklinde konuştu.