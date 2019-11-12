Öğrenciler yeni tatil sistemiyle birlikte bu yıl 4 kez tatil yapacak. İlk ara tatil ise 19-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. 18 milyon öğrenci bir hafta sürecek tatil boyunca hem renkli etkinliklere katılıp eğlenecek hem de uygulamalı eğitimler sayesinde bilgi edinecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, 81 il milli eğitim müdürlükleri için, "gezi", "sağlık doğa ve çevre", "bilgi ve teknoloji", "iletişim", "okuryazarlık", "sanatsal faaliyetler", "sportif faaliyetler", "araştırma ve gözlem", "oyun oynama ve bulmaca çözme", "sosyal sorumluluk", "günlük yaşam becerileri", "el sanatları", "bilim", "yardımlaşma", "kariyer planlama" ve "aile günü" olmak üzere 16 ana başlık belirledi. Etkinlikler illere göre değişiklik gösterecek.

ÇOCUKLAR EBEVEYNLERİNİN İŞ YERLERİNİ ZİYARET EDECEK

İlk ara tatil çocukları sevindirirken velileri düşündürüyor. Özellikle çalışan annelerin çoğunluğu, ilk ara tatilde çocuklarının yanında olamayacak. Kimi veliler tatil sürecinde çocuklarını parti organizasyon evlerine göndermeyi düşünürken kimi velilerin umudu, çocuklarını anneanne, babaanne ya da yakın akrabaya bırakmak. MEB, ara tatilde çalışan ebeveynleri de ilgilendiren bir program hazırladı. Öğrenciler, ara tatilin bir gününü anne ya da babalarının iş yerlerinin ziyaretine ayıracak.

VELİLERİN 3 DÜŞÜNCESİ VAR: DERS - EVDE OTURMAK - SOSYAL AKTİVİTE

Ara tatil programlarıyla ilgili velilere yöneltilen sorularda genel olarak üç farklı cevaplar alındı. Velilerin bir kısmı, özellikle çocukları son sınıfta olanlar- çocuklarının ders çalışmasından yana. Bir kısmı ise maddi yetersizlik yüzünden evden çıkamayacağını ancak ücretsiz aktivitelerin bir kısmına gitmeye çalışacaklarını söyledi. Velilerin büyük çoğunluğu da ara tatili bir aktivite haftasına çevirmeyi planlıyor.

İŞTE BAZI İLLERDE YAPILACAK ETKİNLİKLER

ADANA'DA ATIK SU TESİSLERİ GEZİLECEK, İZMİR'DE TEKNE TURU YAPILACAK

ADANA'DA ZİYARET EDİLECEK YERLER: Akyatan Lagün Gölü, Aladağlar Milli Park, Yumurtalık Lagünleri Milli Parkı, Anavarza ve Akören Ören Yeri, Sofulu Çöplüğü Geri Dönüşüm ve Yenilebilir Enerji Merkezi, Organize Sanayi Atık Su Tesisleri, Adana Müze Kompleksi, Atatürk Bilim ve Kültür Müzesi, Etnoğrafya Müzesi, Adana Garnizon Şehitliği, Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi.

ADANA'DA YAPILACAK ETKİNLİKLER: Anne-babanın iş yerini ziyaret, Adana Altyapı Tesisleri ve Adana Demirspor Tesislerinde sportif etkinlikler, Çukurova Üniversitesi Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde sağlık eğitimi, Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yardımlaşma bilinci, Türk Kızılay'ı ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde sağlık eğitimi, Çukurova Üniversitesi Teknokent'te bilgi ve teknoloji eğitimi, Kök Değerler ile Aile Büyükleri ile Sohbet, Doyasıya Eğleniyorum, Ekrana değil Arkadaşına Bak, İş Başı Gözlem, Uzay ve Uzaydaki Cisimlerin Gözlemlenmesi, Çimlenme ve Küflenmenin Oluşumunu Gözlemleme, Sokak Hayvanlarına Yuva Yapma, Tohum Ekimi, Toplum Hizmeti Çalışmaları...

ADANA'DA KURULACAK ATÖLYELER: Robotik Kodlama Atölyesi, Tasarım Beceri-STEM Atölyesi, Endüstri 4.0 Teknoloji Atölyesi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Okur-Yazarlığı Eğitimi, Edebiyat Atölyesi, Sanat Atölyesi, Bez Çanta Atölyesi, Origami ve Kirigami Atölyesi, Geleneksel Türk El Sanatları Atölyesi, Kilim veya Halı Dokuma Atölyesi, Oyuncak Kukla Atölyesi, Ebru Sanat Atölyesi, Filografi...

ADANA'DA VERİLECEK EĞİTİMLER: Etkili İletişim Eğitimi, Diksiyon Eğitimi, Empati Kurma Eğitimi, Öfke Kontrolü ve Kriz Yönetimi, Tatil Günlüğü.

ADANA'DA YAPILACAK KONSER, FESTİVAL VE TURNUVALAR: Liseler arası Tiyatro Festivali, BİLSEM ve Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Konserleri, Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvaları, Kurtuluş Kupası Basketbol Turnuvası, Kurtuluş Kupası Su Topu Turnuvaları, Kurtuluş Kupası Yüzme Turnuvaları.

ARA TATİLDE İZMİR'DE YAPILACAKLAR

20 Kasım 2019: Akıl-Zeka Oyunları öğretmen turnuvası

20 Kasım 2019: Öğretmenler Arası Yöresel Yemek Yarışması

21 Kasım 2019: Masal Anlatıcılığı Atölyesi

21 Kasım 2019:Fark Yaratan Öğretmen Semineri- Zeliş KURT

22 Kasım 2019: Öğretmenler Grubu Müzik ve Şiir Dinletisi, Öğretmenler için Tekne Turu, 25 İlçede Okul Aile İşbirliği Geliştirme Programı Kursları

- Zeka Oyunları Uygulamaları Eğitimi Kursları:(ALİAĞA/BAYINDIR/KARŞIYAKA/KINIK/SELÇUK/URLA/BUCA/TORBALI/MENEMEN/KARABAĞLAR)

-Arduino Uygulamaları Kursları: (BEYDAĞ/BORNOVA/CEŞME/KARŞIYAKA/KİRAZ/KONAK/MENDERES/MENEMEN/NARLIDERE/ÖDEMİŞ/URLA/ALİAĞA/BERGAMA)

-Stem Temel Seviye Kursları: (MENDERES)

-Özel Eğitim Uygulamaları Kursu: (KARABAĞLAR/GÜZELBAHÇE/MENEMEN/BUCA/ÖDEMİŞ)

- Masal Anlatıcılığı Eğitimi Kursu: (KONAK)

- Test Hazırlama Teknikleri Kursu: (MENDERES)

- Temel Robotik Kursu: (BAYRAKLI)

- Sınıf İçi Öğretmen Yeterliğinin Geliştirilmesi Semineri: (KARŞIYAKA)

- AB Projeleri Hazırlama Teknikleri Kursu: (İL MEM)

2019-2020 eğitim-öğretim dönemi içinde uygulanacak ilk ara tatil, 18-22 Kasım'da, yarıyıl tatili, 17 Ocak-3 Şubat 2020'de, ikinci ara tatil 6-10 Nisan 2020'de yapılacak. Eğitim dönemi 19 Haziran 2020'de tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline geçilecek.