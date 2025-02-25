MEB AGS 2025 örnek sorular yayımlandı! ÖSYM ile MEB AGS örnek soru kitapçığı görüntüleme ekranı
MEB AGS 2025 örnek soruları yayımlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Öğretmenlik Mesleği Kanunu gereğince Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için uygulanacak Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) örnek soru kitapçığını erişime açtı. Söz konusu sınav, bu yıl ilk kez yapılacak olup 13 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenecek. Peki, MEB Akademi Giriş Sınavı AGS örnek soruları nereden ve nasıl görüntülenir? İşte, 2025 MEB AGS örnek soruları ve cevapları görüntüleme ekranı...
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MEB AGS 2025 örnek soruları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı. Öğretmenlik Mesleği Kanunu gereğince Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için hazırlanan örnek soru kitapçığı ve cevapları erişime açıldı. Bilindiği üzere 2025'te öğretmen adayları için artık KPSS olmayacak. Öğretmen adayları yeni yıldan itibaren KPSS yerine Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’na girecek. Sınav, AGS ve ÖABT olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek. Peki, 2025 MEB AGS örnek soruları ve cevapları nereden ve nasıl görüntülenir?
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MEB AGS 2025 ÖRNEK SORULAR YAYIMLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) örnek soruları yayımlandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada, Öğretmenlik Mesleği Kanunu gereğince Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için uygulanacak MEB-AGS için örnek sorular hazırlandı.
AGS ÖRNEK SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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2025 AGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
MEB AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) başvuruları, 8 Mayıs-20 Mayıs tarihleri 2025 arasında alınacak.
Geç başvuru günü ise 28 Mayıs 2025 olarak belirlendi.
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MEB AGS NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimine göre, Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) 13 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenecek.
Öğretmen adaylarına, MEB-AGS kapsamındaki AGS'de 80 soru sorulacak. ÖABT oturumu ise adayların alan bilgisine yönelik olmak üzere 50 sorudan oluşacak.
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MEB AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınavın sonuçları ise 13 Ağustos 2025 tarihinde erişime açılacak.
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2 OTURUMDA DÜZENLENECEK
Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.
Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.
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Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmenliği adaylıkları için ise AGS ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS veya e-YDS) esas alınacak. Buna göre, AGS puanının yüzde 50'si ile YDS puanının yüzde 50'sinin toplanmasıyla adayların MEB-AGS puanı hesaplanacak.
Bu kapsamda yabancı dil alanında puan hesaplaması yapılırken adayların aynı yıl ve AGS'den önce girdikleri YDS veya e-YDS puanlarından en yüksek olan sınav notu kullanılacak.
ÖABT ya da YDS uygulanması planlanmayan diğer öğretmen adaylıkları için de MEB-AGS puanı, sadece AGS ile oluşturulacak.