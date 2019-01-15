15 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin öğretmen için kontenjan ve taban puanları açıklanmıştı. Başvurularını yapan adayların sınav ve mülakat aşamalarından sonra atamaları 7 Şubat 2019'da yapılacak. 20 bin sözleşmeli öğretmen atması için tercihler 78 farklı branşta alınacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI
Sözlü sınav sonuçlarının ilanı http://meb.gov.tr ile http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde. Öğretmen adayları sonuçlarını bu linklerden sorgulayabilecek. Adaylar 16 Ocak-18 Ocak tarihlerinde sınava dair itirazda bulunabilecekler. Sözlü sınava dair itiraz sonuçları, 24 Ocak 2019 tarihinde açıklanacak.
SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMALARI NE ZAMAN?
Sözleşmeli öğretmen tercihleri, 28 Ocak 2019 tarihinde başlayacak, 1 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Atamalar ise 7 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşecek.
Sözlü mülakat sonrasında adayların aldıkları puanlar tercih için kullanabilecekleri puanlar olacak. Bu durumda KPSS puanının bir işlevi kalmayacak.
Sözlü sınavda başarılı olmuş adaylar 20 İl/İlçe tercihinde bulunacaklar. 21. tercih ise bu tercihler dışında bir yere atanıp atanamayacağınızı belirleyen bir kura tercihi olacaktır.
Sözleşmeli öğretmenlik atamanız gerçekleşirse 15 gün içerisinde; atandığınız İl/İlçe MEM’e gidip sözleşme yapacaksınız. Bu sözleşmede Milli Eğitim Müdürlüğü sizi ihtiyaç bulunan bir okula yönlendirecek.
Sözleşmeli öğretmenlik atamasından sonra bir alım daha yapılacak mı?
Sözleşmeli öğretmenlik alımlarından sonra 6 ay içerisinde görevine başlamayan ya da istifa eden öğretmenlerin yerine yine sözlü mülakat puan sıralamasına göre yerleştirmeler yapılacaktır. Ancak bu süre 6 ay ile sınırlıdır.
Sözleşmeli Öğretmenler Ne Zaman Tayin İsteyebilecek?
Sözleşmeli öğretmenler 4 yıl sözleşmeye bağlı çalıştıktan sonra kadroya alınabilecekler. Kadroya alındıktan 1 yıl sonra eş durumu, 2 yıl sonra ise il içi ve il dışı tayinleri yapılabilecektir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!