Okullara 30 bin temizlik personeli alımı ne zaman? 2024 Okullara temizlik görevlisi alımı başladı mı, başvuru şartları nelerdir?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda görevlendirilmek üzere 30 bin temizlik görevlisi alınacağını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında okullardaki temizlik problemine değinen Bakan Tekin okullarda temizlikle ilgili konuyu çözmek üzere sürecin başlayacağı günü ve tarihi de paylaştı. MEB 30 bin temizlik görevlisi alımı başvuru tarihi, şartları ve başvuru ekranı gibi detaylar araştırılmaya başlandı. Peki MEB 2024 Okullara temizlik personeli alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir?
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Okullarda temizlik personeli olarak görev almak isteyen vatandaşlar gözlerini MEB’den gelecek açıklamaya çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 30 bin temizlik personeli alacağını açıkladı. Bakan Yusuf Tekin, okullardaki temizlik sorunlarından dolayı okullara 30 bin ilave temizlik personeli alacaklarını belirtti. Peki MEB 30 bin temizlik personeli alımı ne zaman? İşte Okullara temizlik personeli alımı tarihi, şartları
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OKULLARA 30 BİN TEMİZLİK PERSONELİ NE ZAMAN ALINACAK?
30 bin temizlik personeli için 23 Eylül 2024 Pazartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan yayımlanacağı bilinirken henüz açıklama gelmedi. Açıklama gelince haberimizde yer alacakıtır.
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BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMALAR
Bakan Tekin'in açıklamaları şu şekildedir:
"Çok tartışılıyor bu günlerde. Yeni eğitim öğretim yılı hayırlı olsun. Önce şu konuyu netleştirelim. 45 bine yakın okulumuzda kadrolu temizlik elemanımız mevcut. Kalan okullarda taşeronlar üzerinden hallediyorduk. Taşeronlar kadroya geçtikten sonra sorun başladı. 120 bin personel yarı zamanlı görevlendirildi. Bu projeye iş gücü uyum projesine başvuru çok sınırlı kaldı. 120 bin istihdam alanı oluşturulmasına rağmen yüzde 25'i anca doldurulabildi."
"Bu talep eksikliklerinden dolayı okullarımızda böyle bir sıkıntı ortaya çıktı. Pazartesi itibarıyla Çarşamba günü 30 bin temizlik personeli alınacak. Gelecek hafta ilave personel ile sorunu çözeceğiz."
"Pazartesi itibarıyla Çarşamba günü 30 bin personel alınacak. Gelecek hafta ilave personel ile sorunu çözeceğiz. 30 bin temizlik personeli alınacak.",
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YUSUF TEKIN: PAZARTESİ İTİBARIYLA 30 BİN TEMIZLİK PERSONELİ ALINACAK
30 BİN İSTİHDAMLA SORUN ÇÖZÜLMÜŞ OLACAK
Projenin bu yıl itibarıyla revize edildiğini, haftada 5 gün tam zamanlı çalışma yerine haftada 3 gün kısmi zamanlı çalışma esasına dayandırıldığını belirten Tekin, geçtiğimiz yıl bunun için 60 bin personel tahsis edilmesine rağmen bu yıl sayının iki katına çıkarılarak 120 bine ulaştığını anlattı.
Tekin, okullarda temizlikle ilgili konuyu çözmek üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının haftada 3 gün 120 bin personel görevlendireceğini aktararak, şöyle devam etti:
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"Okulların açıldığı hafta itibarıyla bu süreç başladı fakat, iş gücü uyum programı bu projeye başvuru çok sınırlı kaldı. Bu yüzden okullarımızda birkaç hafta içerisinde bu sorunu çözemedik. 120 bin istihdam alanı oluşturulmasına rağmen başvuru sayısı çok az oldu. Yüzde 25'i ancak doldurulabildi. Bazı illerde tamamı, bazı illerde çok azı ama toplamda yüzde 25 oldu. Bu talep eksikliğinden dolayı başlayıp devam etmeyenlerden çıkan eksikliklerden dolayı okullarımızda böyle bir sıkıntı ortaya çıktı. Saha ziyaretlerimizde okullarda sistemin aksadığını görünce bakanımızla tekrar konuştuk. En son dün de Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ve bakanımızla birlikte tekrar değerlendirdik. Pazartesi itibarıyla çalışma bakanlığı tam zamanlı 30 bin ilave personel istihdam hakkı sunacak. İş gücü ürün programına başvuru ve işlevselliğini test ettik, aksaklıkları hissettik, kendileri de bu konuda bize yardımcı oldular. Pazartesi itibariyle süreci başlatacağız."
Bakan Tekin, kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen kişilerin de devam edeceğini, eleman temininde güçlük çekilen bölgelerde 30 bin istihdamla sorunun çözülmüş olacağını kaydetti.