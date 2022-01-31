Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 15 tatile girdi. Okulların açılmasının ardından daha sonrada ikinci ara tatil için heyecanlı bekleyiş başlayacak. Şimdi ise gözler okulların açılacağı tarihte. Peki, 2022 Sömestr tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman başlıyor? İşte, MEB 2021-2022 takvimi...