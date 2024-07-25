MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında süreç devam ediyor. Başvuruların ardından başlayan sözlü sınav mülakatlarına yüzlerce öğretmen adayı girdi. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe döndü. Peki, MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...