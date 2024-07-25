MEB 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen alıyor. 1 Temmuz'da başlayan sözlü mülakatlar sonrasında gözler sonuç tarihi için yeniden MEB'e çevrildi. Atamalarda; KPSS puanı ve sözlü sınavdan alınan mülakat puanı etkili olacak. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihler başlayacak. Peki, sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
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MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında süreç devam ediyor. Başvuruların ardından başlayan sözlü sınav mülakatlarına yüzlerce öğretmen adayı girdi. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe döndü. Peki, MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
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20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAV TARİHİ
Başvuru sonuçları ve sınav merkezleri 10 Haziran günü adaylara sunuldu. Öğretmen ataması için sözlü sınav süreci ise 1 Temmuz 2024'te başladı.
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ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözlü sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir tarih yok ancak sonuçların Ağustos ayına kadar ilan edilmesi bekleniyor.
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20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sözlü sınav sonuçları açıklandıktan sonra tercih dönemi başlayacak. Şu anda bu konuyla ilgili açıklanan bir tarih yok.
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI NASIL YAPILACAK?
14 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete kararına göre; sözleşmeli öğretmen atamaları iki aşama şeklinde olacak. Karar için Resmi Gazete'de şöyle deniyor;
MADDE 1- 3/8/2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Sözlü sınav başarı puanı KPSS puanının %50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın %50’si alınarak belirlenir.”
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MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözlü sınav” ibaresinden sonra gelmek üzere “başarı” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
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