Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sözlü mülakat sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak?

        MEB 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen alıyor. 1 Temmuz'da başlayan sözlü mülakatlar sonrasında gözler sonuç tarihi için yeniden MEB'e çevrildi. Atamalarda; KPSS puanı ve sözlü sınavdan alınan mülakat puanı etkili olacak. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihler başlayacak. Peki, sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 12:09 Güncelleme: 25.07.2024 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında süreç devam ediyor. Başvuruların ardından başlayan sözlü sınav mülakatlarına yüzlerce öğretmen adayı girdi. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe döndü. Peki, MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        • 2

          20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAV TARİHİ

          Başvuru sonuçları ve sınav merkezleri 10 Haziran günü adaylara sunuldu. Öğretmen ataması için sözlü sınav süreci ise 1 Temmuz 2024'te başladı.

        • 3

          ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Sözlü sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir tarih yok ancak sonuçların Ağustos ayına kadar ilan edilmesi bekleniyor.

        • 4

          20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Sözlü sınav sonuçları açıklandıktan sonra tercih dönemi başlayacak. Şu anda bu konuyla ilgili açıklanan bir tarih yok.

        • 5

          SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI NASIL YAPILACAK?

          14 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete kararına göre; sözleşmeli öğretmen atamaları iki aşama şeklinde olacak. Karar için Resmi Gazete'de şöyle deniyor;

          MADDE 1- 3/8/2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

          “Sözlü sınav başarı puanı KPSS puanının %50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın %50’si alınarak belirlenir.”

        • 6

          MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözlü sınav” ibaresinden sonra gelmek üzere “başarı” ibaresi eklenmiştir.

          MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eylem Tok için flaş karar!
        Eylem Tok için flaş karar!
        Galatasaray'da ayrılık!
        Galatasaray'da ayrılık!
        Mersin'de damat katliamı: 3 ölü
        Mersin'de damat katliamı: 3 ölü
        Bakan Işıkhan'dan yerel yönetimlerle ilgili açıklama
        Bakan Işıkhan'dan yerel yönetimlerle ilgili açıklama
        Grönland ve Kanada arasında yeni bir kıta keşfedildi!
        Grönland ve Kanada arasında yeni bir kıta keşfedildi!
        Dünyanın en zehirli 5 yiyeceği!
        Dünyanın en zehirli 5 yiyeceği!
        Fenerbahçe'de hedef orta saha!
        Fenerbahçe'de hedef orta saha!
        Madde bağımlısı katliamı! Can kaybı yükseliyor!
        Madde bağımlısı katliamı! Can kaybı yükseliyor!
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        2024 Paris Olimpiyatları: Bir jeopolitik arena
        2024 Paris Olimpiyatları: Bir jeopolitik arena
        Arkadaşlar tatilde
        Arkadaşlar tatilde
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        Gelen var, giden yok!
        Gelen var, giden yok!
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        Tesla'nın koltuğu sallantıda
        Tesla'nın koltuğu sallantıda
        ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı
        ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı
        Putin ile Esed Moskova'da bir araya geldi
        Putin ile Esed Moskova'da bir araya geldi
        Habertürk Anasayfa