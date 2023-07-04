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Mearic Suresi Okunuşu ve Anlamı: Mearic Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

Mearic Suresi okunuşu: Mearic Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve okunuşu

Mearic Suresi, Mekke döneminde inmiştir. Tamamı 44 ayettir. Sure, adını üçüncü ayetteki “elMe’aric” kelimesinden almıştır. Me’aric, yükselme yolları demektir. Surede başlıca, Mekke müşriklerinin inkar, inat ve azgınlıkları, insan tabiatının bazı yönleri, ölüm ötesi hayatın gerçekliği konu edilmektedir. Mearic Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı, yazılışı, meali, fazileti, tefsiri ve diğer merak edilenler içeriğimizde yer alıyor.

Giriş: 04.07.2023 - 14:55 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Mearic Suresi, İslam dini için önem taşıyan dualar arasındadır. Mearic Suresi, Kur'an'ın 70. suresidir. Sure, 44 ayetten oluşur. Mekke'de indirildiğine inanılan sure, ismini 3. ayette geçen ve merdivenler, çıkılan yerler, yükselme dereceleri anlamına gelen mearic kelimesinden alır. Mearic Suresi'nde Kur'an'a inanmayanlara yönelik ikazlardan, Allah'ın büyüklüğünden, kıyamet gününde inkar edenlerin durumundan, cennete gireceklerin özelliklerinden bahsedilir. Mearic Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Bu sureyi ezberinizden bilmiyorsanız önce okumalı, daha sonra tekrar etmelisiniz. İşte, Mearic Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı...

  • Mearic Suresi Arapça Okunuşu

    Bismillahirrahmanirrahim.

    1.Seele sailun bi'azabin vakı'ın.

    2.Lilkafirne leyse lehu dafi'un.

    3.Minallahi ziylme'arici.

    4.Ta'ruculmelaiketu verruhu ileyhi fiy yevmin kane mikdaruhu hamsiyne elfe senetin.

    5.Fasbir sabren cemiylen.

    6.İnnehum yerevnehu be'ıyden.

    7.Ve nerahu kariyben.

    8.Yevme tekunussema'u kelmuhli.

    9.Ve tekunulcibalu kel'ıhni.

    10.Ve la yes'elu hamiymun hamiymen.

    11.Yubassarunehum yeveddulmucrimu lev yeftediy min 'azabi yevmeizin bibeniyhi.

    12.Ve sahıbetihi ve ehıyhi.

    13.Ve fasıyletihilletiy tu'viyhi.

    14.Ve men fiyl'ardı cemiy'an summe yunciyhi.

    15.Kella inneha leza.

    16.Nezza'aten lişşeva.

    17.Ted'u men edbere ve tevella.

    18.Ve cema'a feev'a.

    19.İnnel'insane hulika helu'an.

    20.İza messehuşşerru cezu'an.

    21.Ve iza messehulhayru menu'an.

    22.İllelmusalliyne.

    23.Elleziynehum 'ala salatihim daimune.

    24.Velleziyne fiy emvalihim hakkun ma'lumun.

    25.Lissaili velmahrumi.

    26.Velleziyne yusaddikune biyevmiddiyni.

    27.Velleziyne hum min 'azabi rabbihim muşrikune.

    28.İnne 'azabe rabbihim ğayru me'munin.

    29.Velleziyne hum lifurucihim hafizune.

    30.İlla 'ala ezvacihim ev ma meleket eymanuhum feinnehum ğayru melumiyne.

    31.Femenibteğa verae zalike feulaike humul'adune.

    32.Velleziyne hum liemanatihim ve 'ahdihim ra'une.

    33.Velleziyne hum bişehadatihim kaimune.

    34.Velleziyne hum 'ala salatihim yuhafizune.

    35.Ulaike fiy cennatin mukremune.

    36.Femalilleziyne keferu kıbeleke muhtı'ıyne.

    37.Anilyemiyni ve 'anişşimali 'ıziyne.

    38.Eyatme'u kullumriin minhum en yudhale cennete na'ıymin.

    39.Kella inna halaknahum mimma ya'lemune.

    40.Fela uksimu birabbilmeşarikı velmeğaribi inna likadirune.

    41.Ala en nubeddile hayren minhum ve ma nahnu bimesbukıyne.

    42.Fezerhum yehudu ve yel'adune.

    43.Yevme yahrucune minel'ecdasi sira'an keennehum ila nusubin yufidune.

    44.Haşi'aten ebsaruhum terhekuhum zilletun zalikelyevmulleziy kanu yu'adune.

  • Mearic Suresi Türkçe Anlamı

    Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle.

    1, 2, 3.Soran birisi, yükselme yollarının sahibi Allah tarafından kafirlere kesinlikle inecek olan ve hiç kimsenin uzaklaştıramayacağı azabı sordu.

    4.Melekler ve Ruh (Cebrail) ona süresi elli bin yıl olan bir günde yükselir.

    5.(Ey Muhammed!) Sen güzel bir şekilde sabret.

    6.Şüphesiz onlar o azabı uzak görüyorlar.

    7.Biz ise onu yakın görüyoruz.

    8, 9.Göğün, erimiş maden gibi ve dağların atılmış renkli yün gibi olacağı günü hatırla.

    10.(O gün) hiçbir samimi dost, dostunu sormaz.

    11, 12, 13, 14.Birbirlerine gösterilirler. Günahkar kimse ister ki, o günün azabından kurtulmak için oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini fidye olarak versin de, kendisini kurtarsın.

    15, 16.Hayır (ne mümkün)! Şüphesiz, cehennem derileri kavurup çıkaran alevli ateştir.

    17, 18.O, (hakka) arka döneni ve (imandan) yüz çevireni; servet toplayıp yığanı kendine çağırır.

    19.Şüphesiz insan çok hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır.

    20.Kendisine kötülük dokunduğu zaman sızlanır.

    21.Ona bir hayır dokunduğunda da eli sıkıdır.

    22.Ancak, namaz kılanlar başka.

    23.Onlar, namazlarına devam eden kimselerdir.

    24, 25.Onlar, mallarında; isteyenler ve (isteyemeyip) mahrum kalanlar için belli bir hak bulunan kimselerdir.

    26.Onlar ceza gününü tasdik eden kimselerdir.

    27.Onlar, Rablerinin azabından korkan kimselerdir.

    28.Çünkü, Rablerinin azabından emin olunamaz.

    29.Onlar, mahrem yerlerini koruyan kimselerdir.

    30.Ancak eşleri, yahut sahip oldukları cariyeleri başka. Çünkü onlar (eşleri ve cariyeleri ile olan ilişkileri konusunda) kınanmazlar.

    31.Kim bunun ötesini isterse, işte onlar sınırı aşan kimselerdir.

    32.Onlar, emanetlerini ve verdikleri sözü gözeten kimselerdir.

    33.Onlar, şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir.

    34.Onlar namazlarını titizlikle koruyan kimselerdir.

    35.İşte onlar cennetlerde ikram göreceklerdir.

    36, 37.Şimdi, inkar edenlere ne oluyor ki, boyunlarını uzatarak (alay etmek için) sağdan soldan gruplar halinde sana doğru koşuyorlar?

    38.Onlardan her biri Naim Cennetine sokulacağını mı umuyor?

    39.Hayır (ne mümkün)! Şüphesiz biz onları kendilerinin de bildikleri şeyden (meniden) yarattık.

    40, 41.Doğuların ve Batıların Rabbine yemin ederim ki, şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter. Bizim önümüze geçilemez.

    42.Sen onları bırak, uyarıldıkları günlerine kavuşuncaya kadar batıl inançlarına dalsınlar ve oynasınlar.

    43, 44.Dikili putlara akın akın gidercesine, gözleri inmiş, kendilerini zillet kaplamış bir halde mezarlarından süratle çıkacakları o günü hatırla! İşte o, uyarıldıkları gündür.

  • Mearic Suresi Konusu

    Mearic suresinde kıyamet halleri, öldükten sonra dirilme, hesap gününün sıkıntıları, cehennem azabı, ahiret hayatı ve peygamberlik gibi İslam’ın inanç esasları ele alınmaktadır. Surede cömertlik ve cimrilik konularından bahsedilir; müminlerin güzel vasıfları, iyi işleri ve üstün ahlakı anlatılır; inkarcıların Hz. Peygamber’e karşı tutumları değerlendirilir.

    Mearic Suresi Nuzül

    Mushaftaki sıralamada yetmişinci, iniş sırasına göre yetmiş dokuzuncu suredir. Hakka suresinden sonra, Nebe’ suresinden önce Mekke’de inmiştir. 24. ayetinin Medine’de indiğine dair rivayet genel kabul görmemiştir (İbn Aşur, XXIX, 152).

  • Mearic Suresi Tefsiri (Kur’an Yolu)

    “Huzuruna yükselmenin birçok yolu” diye çevirdiğimiz mearic (tekili: mi‘rec, mi‘rac) “yükselme vasıtaları” demektir. Bazı müfessirler bu kelimeye, “meleklerin yükseldiği gökler, Allah’ın mahlukata lutfettiği nimetlerin mertebeleri, cennetteki dereceler, manevi ve ruhani mertebeler” gibi açıklamalar getirmişlerdir (Elmalılı, XIII, 5352). Bir kısım müfessirler ise mearici mecaz olarak insanı Allah’ın varlığını kavramaya ve O’nunla manevi yakınlık kurmaya götüren yollar olarak yorumlamışlardır (bk. Alusi, Ruhu’l-me‘ani, XXIX, 56; Esed, III, 1186). Bizim “istedi” diye çevirdiğimiz surenin ilk kelimesi “sormak” manasına da geldiği için bunu “Birisi ... sordu” şeklinde çeviren ve anlayanlar da olmuştur. Rivayete göre müşriklerin ileri gelenleri, Hz. Peygamber’e, alaylı bir üslupla, haber verdiği azabın gelip gelmeyeceğini, gelecekse bunun ne zaman gerçekleşeceğini soruyorlardı. Bir rivayete göre bu soruları soran Nadr b. Haris idi (bk. İbn Aşur, XXIX, 153). 2. ayet bizim tercih ettiğimiz manayı desteklemektedir. Buna göre inkarcılar Hz. Peygamber’in getirdiği kitap doğru ise Allah tarafından başlarına taş yağdırılmasını veya büyük bir ceza ile cezalandırılmalarını istemişlerdi. Müşriklerin, aslında alay ve inkar yollu ortaya koydukları bu tür sorularına ve isteklerine cevap olmak üzere 2. ayette, onlar ihtimal vermese de, vakti geldiğinde Hz. Peygamber’in haber verdiği azabın mutlaka gerçekleşeceği, bunu hiç kimsenin önleyemeyeceği bildirilmiştir.

    Müfessirlere göre 4. ayette geçen “ruh”tan maksat Cebrail’dir. “Miktarı elli bin yıl olan gün”den ne kastedildiği konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bazı müfessirler buradaki elli bin yılı dünyanın ömrü, bazıları kıyametin oluş süresi, kimileri de ahirette kulların hesap vereceği süre olarak açıklamışlardır. Bir görüşe göre kıyametin müddeti inkarcılar için elli bin sene, müminler için sadece bir günün muayyen bölümü kadar sürecektir. Elli bin senenin, ahiret hayatının toplam süresi olduğunu ileri sürenler de vardır. Ancak bize göre bu yorumların hiçbirinin kabul edilebilir bir mesnedi ve gerçekliği yoktur. Bir önceki ayette geçen “huzuruna yükselmenin birçok yolu bulunan” şeklindeki ifadenin ardından burada da “Melekler, miktarı elli bin sene olan bir gün içinde O’na yükselmektedirler” buyurulmuştur. Görüldüğü gibi bu ifadenin kıyamet ve uhrevi hesapla, dünya veya ahiretin süresiyle bir ilgisi yoktur; sadece meleklerin Allah’a yükselmesinden söz edilmektedir. Şevkani’nin naklettiği bir yorumda da belirtildiği gibi bu ayetteki elli bin sayısı bu mertebelerin ne kadar yüce olduğunu zihinlerde canlandırmayı amaçlayan temsili bir anlatımdır (V, 332; krş. Hac 22/47).

  • Mearic Suresi Kaç Ayet?

    Mearic Suresi 44 ayetten oluşmaktadır.

    Mearic Suresi Kaçıncı Sayfa ve Cüzde Yer Alıyor?

    Mearic Suresi, Kur’an-ı Kerim’de 567. Sayfada başlayıp 569. Sayfada biter ve 29. Cüzde yer alır.

  • Mearic Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

    Vakıa suresi, 79. ayette “Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez.” şeklinde emredilir. Bu nedenle, cünüp olan ya da abdestsiz birisinin Kur’an-ı Kerim’e el süremeyeceği gibi herhangi bir ayeti de okuyamaz.

    Özetle, abdesti olmayan birisi, Kur’an-ı Kerim’e el dokundurmadan ezberinden bildiği ayet ve sureleri okuyabilir. Bu caizdir; ancak abdestsiz olan birisi Kur’an’a dokunarak Mearic suresini okuyamaz. Ayet el-Kürsi, Fatiha ve İhlas gibi ayet ve sureleri okumak isteyen kimse, bunları dua niyetiyle okursa caizdir. (Elmalılı Hamdi YAZAR, Tefsir, Vakıa 79. ayet in izahı; Celal Yıldırım, İslam fıkhı, IV/157)

    Keza, başörtüsü olmadan da Mearic suresi okunabilir; ancak Kur'an'a saygıdan dolayı başörtülü olunması tavsiye edilmektedir.

    Mearic Suresi Adetliyken Okunur Mu?

    Mearic suresinin adetliyken Kur'an-ı Kerim'den ya da ezberden okunması caiz olmamaktadır.

  • EZBERLEMENİZ İÇİN DİĞER DUALAR VE SURELER  

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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