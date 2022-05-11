McDonald's Türkiye Katar’a satıldı. Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Tuncay Özilhan’ın yaptığı Anadolu Grubu Holding, bünyesindeki McDonald's Türkiye'yi Katarlı Boheme Investment şirketine 54.5 milyon dolara sattı. Anadolu Holding AŞ'den KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan ve Türkiye'deki McDonald's restoranlarının franchise işletmeciliğini yapan Anadolu Restoran sermayesinin %100'ünü temsil eden payların Boheme Investment GmbH şirketine veya Türkiye'deki herhangi bir iştirakine satılmasına yönelik olarak Şirketimiz ile Boheme Investment GmbH arasında 11 Mayıs 2022 tarihinde bağlayıcı pay devir sözleşmesi imzalanmıştır" denildi.

54.5 MİLYON DOLAR



Yapılan açıklamada pay devrinin tamamlanmasının pay devir sözleşmesinde yer alan ön şartların gerçekleşmesine tabi olduğu ve devrin 2022 yılının ilk yarısı içerisinde sonuçlanmasının öngörüldüğün belirtilerek fiyata ilişkin şu bilgi verildi: " Taraflarca sağlanmış mutabakata göre, Anadolu Restoran sermayesinin %100'ünü temsil eden payların devir bedeli, 54.500.000 USD tutarı üzerinden Anadolu Restoran'ın kapanış tarihindeki bilançosunda yer alan net borç tutarı ile pay devir sözleşmesinde tanımlanan diğer varlık ve yükümlülüklerinin netleştirilmesi ile hesaplanacak tutarın çıkarılması şeklinde belirlenecektir. Bahsedilen net borç tutarı ile pay devir sözleşmesinde tanımlanan diğer varlık ve yükümlülüklerinin netleştirilerek tenzil edilmesi ile hesaplanacak tutarın yaklaşık 5-6 milyon USD olması öngörülmektedir."

Boheme Investment GmbH, Viyana/Avusturya'da kurulu bir şirket olup Katarlı bir yatırımcı olan Kamal Saleh Al Mana'nın iştiraki durumunda. Kamal Saleh Al Mana'nın, Katar'daki McDonald's restoranlarının franchise işletmeciliğini yürütmekte olan şirkette ortaklığı bulunuyor.