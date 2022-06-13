McDonald's restoranları Rusya'da yeni ismiyle yeniden açıldı
Ukrayna işgalinin ardından Rusya'dan çekilme kararı alan ve restoranlarının tamamını satan McDonald's yaklaşık bir ay sonra yeni sahibi ve yeni adıyla Moskova'da yeniden açıldı. Vkusno & tochka (Lezzetli ve Hepsi Bu) adıyla açılan restoranın önünde kuyruk oluştu.
Ukrayna işgalinin ardından Rusya'dan çekilme kararı alan ve restoranlarının tamamını satan McDonald's yaklaşık bir ay sonra yeni sahibi ve yeni adıyla Moskova'da yeniden açıldı. Vkusno & tochka (Lezzetli ve Hepsi Bu) adıyla açılan restoranın önünde Pazar günü kuyruk oluştu.
Amerikan fast food zinciri McDonald's, Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana yaşanan "insani krizi" ve ülkede "öngörülemeyen çalışma ortamını" gerekçe göstererek Mart ayında Rusy'daki faaliyetlerini durdurmuş ve Mayıs ayında ülkedeki yaklaşık 850 restoranını satacağını açıklamıştı.
Restoranlar Rus iş adamı Alexander Govor tarafından satın alındı ve 15'i Rusça ismiyle ve yeni markasıyla Pazar günü yeniden kapılarını açtı.
Govor, 200'ü Haziran ayında olmak üzere, geri kalan restoranların da açılacağını belirtti.
Restoranın ve menülerin isimleri Rusça olsa da, geri kalan hemen her şey McDonald's'la aynı. Peynirli hamburger 129 rubleye (yaklaşık 2,24 dolar) satılıyor.
İlk restoran 1990'da açılmıştı
Pazar günü kapılarını açan restoranlar arasında, Puşkin Meydanı'nda Rusya'daki ilk McDonald's'ın yerine açılan restoran da var.
Rusya'daki ilk McDonald's şubesi Moskova'da, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bir yıl öce, 31 Ocak 1990'da açılmıştı. O dönemde Sovyetler Birliği, ekonomisini Batılı şirketlere yeni açıyordu ve McDonald's gibi bir şirketin ülkeye girişi bu yönde çok önemli bir adımdı. Binlerce Rus o gün soğuk havaya aldırış etmeden McDonald's'ta yemek yiyebilmek için sıra beklemişti.
Yeni markanın genel müdürü Oleg Paroev, yeni markanın Ruslara o dönemdeki hisleri yaratmasını amaçladıklarını belirterek, "Hedefimiz müşterilerimizin ne kalite ne de ambiyansta bir değişiklik olmadığını hissetmesi" dedi.
Yeni markanın sloganı da "İsim değişse de sevgimiz değişmez" oldu.
Govor bu yıl restoranlara 7 milyar ruble (yaklaşık 120 milyon dolar) yatırım yapacağını ve yaklaşık 51 bin kişiye istihdam sağlanacağını açıklamıştı.
Restoranın açılış günü "Big Mac'i geri getirin" yazılı pankart taşıyan bir protestocu ise restorandan çıkarıldı.
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McDonald's restoranları Rusya'da yeni ismiyle yeniden açıldı/mcdonald-s-restoranlari-rusya-da-yeni-ismiyle-yeniden-acildi-3468886
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