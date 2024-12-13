Mbappe'nin PSG'ye açtığı dava reddedildi!
Real Madrid'de sakatlanarak oyundan çıkan Kylian Mbappe'ye bir kötü haber de eski kulübü PSG'den geldi. Fransa Disiplin Kurulu, Kylian Mbappe'nin eski kulübü PSG'ye açtığı 55 milyon Euro'luk davayı reddetti.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile oynanan maçta sakatlanan Kylian Mbappe'ye bir kötü haber de ülkesinden geldi.
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2024/2025 sezonu öncesi, eski kulübü PSG ile sözleşmesini yenilemeyen ve dünya devi Real Madrid'e imza atan Kylian Mbappe, PSG'ye daha önce ödenmemiş maaşlar ve bonusları içeren 55 milyon euroluk dava açmıştı.
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Fransa Ligue 1 Disiplin Kurulu, Kylian Mbappe'nin eski kulübü Paris Saint-Germain (PSG) tarafından ödenmeyen maaş ve bonusları kapsayan 55 milyon Euro'luk talebini 'kabul edilemez' olarak ilan etti ve davayı PSG lehine sonuçlandırdı.
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PSG, gerekirse durumu Uzlaşma Kurulu'na taşımaya tamamen hazır olduğunu belirtirken, kulüp Mbappe'ye tam tutarı ödemeyi düşünmüyor. Ancak PSG, her iki tarafın uzlaşabileceği bir çözüm için arabuluculuk sürecine girmeye açık olduklarını da ifade etti.
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