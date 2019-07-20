Erbil'de Türk diplomatı şehit eden terörist Mazlum Dağ ve beraberindeki 4 kişi Kuzey Irak'ta Mahmur yolu Mantkawa semtinde yakalandı.

Erbil Emniyet Müdürlüğünce, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen 4 teröristin yakalandığı bildirildi.

Terörist saldırıyı kamuoyuna ilk haber veren Habertürk zanlıların yakalanması haberini de dünyaya ilk duyuran oldu.

SALDIRGAN DAĞ KENDİNİ NASIL GİZLEDİ?

2014’te Diyarbakır’dan Erbil’e giden terörist Dağ’ın o tarihlerden itibaren sırası ile Erbil’in üç popüler Türk markalı restoran-kafe işletmelerinde çalıştığı belirlendi. En son çalıştığı Türk işletmesinde ise son iki yıldan buyana çalıştığı belirtiliyor. Dağ’ın ayda 700 bin dinar (yaklaşık 600 dolar) maaş aldığı, şirketin personeli için tahsis edilen konutta kaldığı öğrenildi. 2014 yılında Erbil’de oturum izni alan Dağ’ın ikamet izni alırken kendisine kefalet veren şahsın da soruşturma kapsamında sorgulandığı öğrenildi.

Erbil Emniyet Müdürlüğünce, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit edildiği saldırıyı düzenleyenlerden biri olarak açıklanan Mazlum Dağ'ın 13 kardeşinden birinin HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ olduğu öğrenildi.

Habertürk yazarı Çetiner Çetin'in aktardığına göre, Mazlum Dağ'ın Erbil'i terk edip etmediği merak ediliyordu. Aynı zamanda Dağ'ın beraberindeki 3 kişinin de sağ olarak ele geçirildiği bildirildi.

Çetin'in aktarımları ise şöyle,

Son 48 saatten bu yana çok yoğun bir şekilde operasyonel çalışmalar olduğunu, Mazlum Dağ ile ilişkisi olduğu düşünülen 17 adrese operasyon gerçekleştirildiğini, yapılan operasyonlar neticesinde, önce Mazlum Dağ'ın arabasını teslim ettiği şahsın evinin bulunduğunu, bu şahsın gözaltına alınarak, bir irtibat kurmasının beklendiğini, irtibat kurulduktan sonra çemberin daraltılmaya çalışıldığını aktardı.

Mazlum Dağ'ın kız arkadaşının da yakın takibe alındığı, iletişime geçeceği düşünülerek beklendiği ifade edildi. Sabah Türkiye saatiyle 10.35'te bir adrese baskın yapılarak, bu adreste olaya karışmış, restorana gidip saldırıda bulunan 3 kişiden ikisi gözaltına alındı. Bu iki isme yapılan sorgulamalar sonucu doğrudan Mazlum Dağ'ın olabileceği diğer 2 adrese eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon neticesinde, Mazlum Dağ ve beraberindeki 1 kişi sağ olarak ele geçirildi. Mazlum Dağ, Erbil Mahmur yolu Mantkawa semtinde ele geçirildi, Dağ'ın normal şartlarda Mahmur'a kaçmak için hazırlık yaptığı düşünüldü.

Türkiye'nin Mahmur kırsalınki iki farklı terör kampına yönelik operasyonları neticesinde Mazlum Dağ'ın Mahmur'a kaçamadığı, Erbil'in dışarıdaki semtlerinden biri olan Mantkawa'da bir evde olduğu tespit edildi. Yanında sağ olarak ele geçirilen vatandaşın da TC vatandaşı olduğu bildirildi.

Saldırının olduğu andan itibaren Türkiye'den özel bir heyet de Erbil'e gitmiş, Kürt yerel birimleriyle beraber eşgüdümlü olarak sürecin tamamı takip edilmiş, 81 kamera izlenmiş, elde edilen tüm görüntüler kare kare incelenmişti. 700 kişinin güvenlik profilleri tek tek incelendi. Mazlum Dağ'ın daha önce çalıştığı cafede 17 kişinin sorgulaması yapılarak bu kişilerden 2 tanesi tutuklandı. Operasyonun giderek genişlediği, olaya karışan, olaydan bilgisi olduğu tahmin edilen 14 kişinin de soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

DAĞ İLK İFADESİNDE NE SÖYLEDİ?

Mazlum Dağ ve beraberinde yakalanan şahsın, Türk yetkililerin de katıldığı ilk ifadesinde Mahmur'a, oradan ise Sincan'a gideceğini söylediği, yakalanmamaları durumunda 1 saat sonra özel bir araçla gitmeye hazırlık yaptığı, bu aracın da yakalandığı bildirildi.

OLAY

Sahte plakalı araç kullanan 3 kişi, saldırıyı planladıkları restoranın önüne geçtiğimiz gün ilk olarak yerel saatle 11.30 sularında gelmiş, araçtan inen saldırganlar, bir süre etrafı gözlemledikten sonra olay bölgesinden ayrılıp yarım saat sonra yanlarında bir kişiyle daha tekrar restorana gelmişti.

Saldırganlardan 2'si restorana girerken 2'si kapının önünde araçta bekledi. İçeri giren silahlı saldırganlar, Türk diplomatın hemen yan masasına oturarak sipariş verdi.

Elde edilen bilgilere göre, durumu fark ettirmeden etrafı kontrol eden 2 saldırgan, Türk diplomatın yemeğini bitirip hesabı istemesiyle harekete geçti. Saldırganların biri belinden çıkardığı susturucu silahla yakın mesafeden doğrudan Türk konsolosluk görevlisini hedef aldı.

Bu sırada ikinci saldırgan da ayağa kalkan Iraklı 2 müşteriye doğru ateş etmeye başladı. Bu Irak vatandaşlarından biri olay yerinde, diğeri ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Türk diplomatla birlikte olduğu belirtilen bir korumanın saldırganlara doğru ateş açtığı ve bir saldırganın kaçmaya çalışırken yaralandığı öğrenildi.

Restoranın önünde bekleyen 2 kişiyle birlikte araca binen saldırganlar olay yerinden hızla kaçmayı başardı.