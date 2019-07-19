İşte terörist Dağ'ın profili!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’de önceki gün silahlı saldırı sonucu şehit düşen Türk diplomat Osman Köse’nin suikast zanlısı Mazlum Dağ ile ilgili bilgiler gün ışığına çıkıyor.

Zanlının 2014’ten bu yana terör örgütü PKK ile yakın bağlantılar içinde olduğu ve örgütün kent yapılanması içinde görevlendirildiği belirtiliyor.

700 KİŞİ SORUŞTURULDU, 61 KİŞİ GÖZALTINDA

Türk diplomatın şehit edilmesine yönelik soruşturma devam ederken, Türkiye’den bölgeye intikal eden özel bir ekibin de hiç ara vermeden yerel güvenlik birimleri ile eş güdümlü çalışmalarına devam ettikleri ifade ediliyor.

Yapılan soruşturma kapsamında şuana kadar 700 şahıs hakkında güvenlik profili oluşturularak soruşturması yapılırken, 61 şahsın da ise üst düzey soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtiliyor. Gözaltı sayısının artması bekleniyor.

İKİ TARAF DA HEDEFTE

Bölgedeki siyasi kaynaklar HaberTürk’e yaptıkları açıklamada, suikast olayının sadece Türkiye’yi hedef alan bir saldırının ötesinde Kürt Yönetimini de hedef aldığını düşündüğünden soruşturmanın derinleştirileceğini ve olayın arkasındaki tüm isimler hakkında adli işlemlerin yapılacağını ifade ediyorlar.

3 SAAT İÇİNDE TESPİTLERİ YAPILDI

Bir diplomatımız ve iki Irak vatandaşına yönelik silahlı saldırının arkasındaki kirli eller teknik ve yerinde yapılan çalışmalarla tespit edilmeye başlandı. Erbil’in en işlek caddelerinden Gulan’da meydana gelen saldırının ardından restoran ve bölgedeki MOBESE görüntülerini tek tek incelemeye alan Türk ve bölgesel yönetim güvenlik birimlerinin, saldırgan terörist Mazlum Dağ ve beraberindeki iki saldırganın kimliğini 3 saat içinde belirlediği öğrenildi.

SALDIRGANLARDAN BİRİ KADIN

Saldırıda silahı ateşleyen ve diplomatımızı şehit eden Mazlum Dağ ile birlikte biri kadın diğeri erkek iki kişinin yer aldığı, Süleymaniye plakalı beyaz renk Toyota Yaris marka bir araçla, diplomatımız Osman Köse’nin de giriş yaptığı otopark tarafına bakan kapıdan içeri girdikleri tespit edildi.

SALDIRGAN DAĞ KENDİNİ NASIL GİZLEDİ?

2014’te Diyarbakır’dan Erbil’e giden terörist Dağ’ın o tarihlerden itibaren sırası ile Erbil’in üç popüler Türk markalı restoran-kafe işletmelerinde çalıştığı belirlendi. En son çalıştığı Türk işletmesinde ise son iki yıldan buyana çalıştığı belirtiliyor. Dağ’ın ayda 700 bin dinar (yaklaşık 600 dolar) maaş aldığı, şirketin personeli için tahsis edilen konutta kaldığı öğrenildi. 2014 yılında Erbil’de oturum izni alan Dağ’ın ikamet izni alırken kendisine kefalet veren şahsın da soruşturma kapsamında sorgulandığı öğrenildi.

SIK SIK TÜRKİYE’YE GELMİŞ

Saldırgan Dağ, çalıştığı üç Türk işletmesinden de farklı zamanlarda gelen müşterileri dinlediği gerekçesi ile işine son verildiği ancak daha sonra oturum belgesine sahip olduğu için kolayca iş bulabildiği öğrenildi. Saldırganın izin günlerinde Türkiye’ye geldiği, en son bir ay önce iş yeri sahibinden Türkiye’ye gelmek üzere izin aldığı öğrenildi. Türk güvenlik birimleri de teröristin Türkiye ziyaretleri, Türkiye’deki irtibatları ve GSM trafiğini inceleme altına almış durumda.

MAHMUR İLİŞKİLERİ

Saldırgan Dağ’ın daha önce çalıştığı iş yerindeki kişilerle ve Erbil’deki arkadaş grubunu incelemeye alan güvenlik birimleri, Erbil’e sadece bir saat mesafede yer alan Mahmur kampındaki bazı şahıslarla irtibatlı olduğunu tespit etti. Dağ’ın saldırıdan önceki son yedi gün içinde dört kez Mahmur ile irtibata geçtiğini tespit etti.

TÜRKLERİ TAKİP ETMİŞ

Yerel güvenlik birimleri, Mazlum Dağ’ın örgüt ile yakın diyaloglarının olduğunun tespit etti. PKK’nın kent yapılanması içinde yer alan zanlının bölgede çalışan Türk işadamı ve diplomatların uğrak yeri olan Türk restoranlarında bu şahısları takip ettiğini, bunu doğrulayan ciddi bulgular elde ettiklerini belirtiyorlar.

İSTİHBARAT BAĞLANTILARI İNCELENİYOR

Saldırgan Dağ ile birlikte eylemde yer alan biri kadın 2 kişinin de Türkiye uyruklu olduğunu ifade eden güvenlik birimleri, bu şahısların PKK bağlantılarının netleştiğini ancak her hangi bir istihbarat örgütü ile farklı bağlantılarının olup olmadığına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

SAKİN AMA HEP DİNLİYOR

Terörist Dağ’ın durumuna ilişkin değerlendirme yapan daha önce çalıştığı üç işletmenin sahipleri, terörist Dağ’ın genel olarak tedirgin, ürkek ve suskun bir karakter olduğunu, ancak çok dinleyen bir insan görüntüsü çizdiğine dikkat çekiyorlar. Dağ’ın çalıştığı restoranların sahipleri ise Türk konsolosluk yetkililerinin bu restoranlara sık gelmelerine ve kimi zaman masalarına Dağı’ın onların masalarına servis yapmasına rağmen suikast için farklı bir mekanı ve zamanı seçmesini manidar buluyorlar.

HDP'Lİ VEKİLİN KARDEŞİ

Öte yandan terörist Mazlum Dağ'ın HDP milletvekili Dersim Dağ'ın kardeşi olduğu belirtildi. HDP'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Beklentimiz, bu karanlık ve pek çok soru işaretini barındıran olayın bir an önce ve herhangi bir şüpheye yer bırakılmayacak şekilde aydınlatılması, faillerinin bulunması yönündedir. Öte yandan bu saldırı gerekçe gösterilerek, kardeşinin adı üzerinden bir milletvekilimizin hedef haline getirilmesi de ağır bir provokasyon girişimidir ve asla kabul edilemez. " denildi.