20 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Irak'ın Erbil kentinden, geçtiğimiz Çarşamba günü, Türk konsolosluk görevlisi Osman Köse'yi şehit eden Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 1992 doğumlu Mazlum Dağ'ın terör örgütü PKK ile ilişkisi kesinleşti. Saldırıyı üstlenmeyen terör örgütü PKK'nın bundan böyle bölgede işi çok daha çok zor olacak.
DAHA ÖNCE HİÇBİR EYLEME KATILMADI
HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olan ve suikastı gerçekleştirdiği belirtilen Mazlum Dağ, geçmişte de PKK'nın faaliyetlerine katılmış. Ailesinin de bölücü örgütle irtibatı tespit edilen Mazlum Dağ, daha önce herhangi bir terör eylemine katılmamış. Güvenlik birimlerince yapılan değerlendirmelerde, bu suikastla birlikte PKK'nın daha önce herhangi bir terör eylemine katılmamış kişileri seçerek bu tarz eylemlere yönlendirebileceği üzerinde duruluyor.
BÖLGEDE PKK SIKIŞTIRILACAK
Sivil bir diplomata yönelik saldırıyla birlikte Erbil'de ve IKBY yönetiminde olan bölgelerde terör örgütü PKK'nın daha da sıkıştırılacağı belirtiliyor. Çok sayıda uluslar arası şirketin temsilciliklerinin ve diplomatik misyonların bulunduğu Erbil'de gerçekleştirilen bu terör saldırısının, terör örgütü PKK'ya bugüne kadar destek veren batının bakış açısında da kırılma yaracağı, özellikle Suriye'deki örgütlenmesi olan SDG'yi terörist olarak görmeyen ülkelerin yeni sorgulamalarda bulunacakları vurgulanıyor.
ERBİL'DE İŞ, KANDİL'DE EĞİTİM
Sivil bir diplomata yönelik bu terör eylemi, hükümetler nezdinde olmasa bile ilgili ülkelerin kamuoyu nezdinde kırılma yaratacak.
Türk diplomatı şehit eden Mazlum Dağ'ın Erbil'de çalıştığı, kendisine normal bir hayat kurduğu, bir vesileyle Kandil'e giderek silahlı eğitim aldığı değerlendiriliyor. Mazlum Dağ'ın Irak ve Türkiye'deki irtibatları derinlemesine araştırılıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!