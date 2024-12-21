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        Haberler Magazin Mazhar Alanson, 'Sanatçının Öyküsü' adlı kitabını imzaladı - Magazin haberleri

        Mazhar Alanson, 'Sanatçının Öyküsü' adlı kitabını imzaladı

        Geçtiğimiz aylarda kızını kaybeden usta şarkıcı Mazhar Alanson'un, 'Sanatçının Öyküsü' adlı yeni kitabı tanıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 22:47 Güncelleme: 21.12.2024 - 22:47
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          Mazhar Alanson'un 'Sanatçının Öyküsü' adlı yeni kitabı tanıtıldı. Küçük okurlarıyla bir araya gelen Alanson, söz ve bestesi kendisine ait ilk Türkçe eserlerinden 'Sanatçının Öyküsü' şarkısını da seslendirdi. Alanson, bestesinin kitaplaştırma teklifi geldiğinde çok şaşırdığını ve mutlu olduğunu belirtti.

        • 2

          Çocuklara, bir kabilede yaşayan, gündüz dolaşıp duran, gökyüzünü izleyen, akşam olunca da kabilesindekilere gördüklerini anlatan ve onların hayatına renk katan bir sanatçının macerasını anlattığını ifade eden Mazhar Alanson; "Bu şarkının masal kitabı olması hoşuma gitti, çok da güzel hazırlamışlar. Torunum almış, annesi okumuş. Benim için ilk defa olan bir şey ve biraz geç kaldım. Böyle bir şarkımın masal kitabı olmasını düşünenlere teşekkür ederim." dedi.

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          "BUNLAR BENİM İÇİN MUTLULUK VERİCİ ŞEYLER"

          Mazhar Alanson, 1990'da yayınlandığında 'Ali Desidero' adlı şarkısının çocukların ve gençlerin çok ilgisini çektiğini belirterek; "O bir çocuk şarkısı değildi ama herkes klibini yaptı. Biz onun klibini bir türlü yapamadık. Yıllar geçti bir gün üniversitede bir kız, bitirme tezini bu şarkı üzerine yaptı. Bunlar benim için hep mutluluk verici şeylerdir" diye konuştu.

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          Kitapla ilgili çok güzel tepkiler aldığını söyleyen Mazhar Alanson, minik okurlarının kitaplarını imzalayarak onlarla fotoğraf çektirdi.

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          'SANATÇININ ÖYKÜSÜ' KİTABI HAKKINDA

          Mazhar Alanson'un aynı isimli şarkısından hareketle hazırlanan kitap, gündüz dolaşıp duran, gökyüzünü izleyen, akşam olunca da kabilesindekilere gördüklerini anlatan ve onların hayatına renk katan bir sanatçının macerasını anlatıyor.

          Onur Ayboğa'nın resimlediği eserin yayın editörlüğünü Gülnar Mızrak, grafik tasarımını ise Burcu Bayam üstlendi.

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