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Tüm dünyaya yayılmaya devam eden salgına karşı tedbir almak için insanlar gerekli kurallara uymaya devam ediyor.

Bu süreçte sevenlerine destek olmak için harekete geçen ünlü isimler, evlerinden canlı yayın yaparak sevenleriyle buluşmaya başladı.

"GÜLMEYE İHTİYACIMIZ VAR"

Mazhar Alanson da önceki gün komedyen Cem Yılmaz ile verdiği bir pozu yayınlayarak, "Gülmeye ihtiyacımız var, neredesin sevgili Cem?" ifadelerini kullandı.

Alanson'un paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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