MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ YAYILIYOR

İspanya ve Portekiz'de 40'tan fazla vaka olduğu açıklanırken, İngiltere'de dokuz, ABD'de bir ve Kanada'nın Montreal kenti çevresinde bir düzine şüpheli vaka olduğu belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütüne göre, Orta ve Batı Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında ortaya çıkan ve zaman zaman diğer bölgelere ihraç edilen viral bir zoonotik hastalık olan maymun çiçeğinin kuluçka süresi 5 ila 21 gün arasında değişebiliyor. Hatalık, ateş, yoğun baş ağrısı, lenfadenopati (lenf bezlerinin şişmesi), sırt ağrısı, miyalji (kas ağrısı) ve şiddetli halsizlik gibi semptomlarla kendini gösteriyor ve hastalığın ateşli evresi genellikle 1 ila 3 gün sürerken; bu evreyi, 2 ila 4 hafta süren deri döküntüsü takip ediyor.