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Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri neler ve tedavisi var mı? Maymun çiçeği virüsü insandan insana bulaşıyor mu?

Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri ne ve tedavisi var mı? Maymun çiçeği virüsü insandan insana bulaşır mı?

Koronavirüs etkisini kaybetmeye başlarken maymun çiçeği hastalığı Afrika'nın ardından Avrupa'ya sıçraması ile panik seviyesini artırırken ikinci bir pandemi mi geliyor sorusunu sordurdu. Vaka sayılarının artmasıyla dünya, maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri neler, tedavisi var mı ve insandan insana bulaşır mı gibi soruların yanıtını araştırmaya başladı. İşte maymun çiçeği hakkında merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

20.05.2022 - 11:34 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Orta ve Batı Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında ortaya çıkan ve kemirgenlerden insanlara taşınan virüsün birden bire farklı bölgelerde görülmesi ülkeleri alarma geçirdi. Avrupa'da ilk olarak İngiltere'de 6 Mayıs'ta tespit edilen maymun çiçeği virüsü İngiltere'nin ardından son olarak İtalya'da da görüldü. Peki Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri ne? Maymun çiçeği virüsü insandan insana bulaşır mı? Tüm bu soruların yanıtını sizler için derledik...

  • MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ YAYILIYOR

    İspanya ve Portekiz'de 40'tan fazla vaka olduğu açıklanırken, İngiltere'de dokuz, ABD'de bir ve Kanada'nın Montreal kenti çevresinde bir düzine şüpheli vaka olduğu belirtildi.

    Dünya Sağlık Örgütüne göre, Orta ve Batı Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında ortaya çıkan ve zaman zaman diğer bölgelere ihraç edilen viral bir zoonotik hastalık olan maymun çiçeğinin kuluçka süresi 5 ila 21 gün arasında değişebiliyor. Hatalık, ateş, yoğun baş ağrısı, lenfadenopati (lenf bezlerinin şişmesi), sırt ağrısı, miyalji (kas ağrısı) ve şiddetli halsizlik gibi semptomlarla kendini gösteriyor ve hastalığın ateşli evresi genellikle 1 ila 3 gün sürerken; bu evreyi, 2 ila 4 hafta süren deri döküntüsü takip ediyor.

  • MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

    Maymun çiçeği virüsünün belirtilerini anlatan Prof. Dr. Şenol, "Virüs; ateş, boğaz ağrısı, gribal belirtiler, cillte içi sıvı dolu döküntülerle ortaya çıkıyor, çok da öldürücü görünmüyor. Çocuklarda şiddetli seyredebiliyor ama bugüne kadar ne kadar vaka atladık, bundan daha hafif seyirli vakalar var mı ya da doktorlar artık çiçek hastalığını tanımadığı için vakaları gözden kaçırmış olabilir mi, toplamda ne kadar vaka var ve toplumlar içinde yayılım var mı bunların cevabını bilmiyoruz. Ancak tespit edilen vakalar şu an virüsün toplumun içerisinde yayılmadığını düşündürüyor. Henüz az sayıda vaka var ama alakasız vakalar olması heyecan veriyor. Maymun çiçeği virüsü, çiçek virüsü ailesinden ama çiçek hastalığı kadar ciddi bir seyir göstermiyor. Çiçek hastalığının aşısı koruyor aslında ama biz 1980'den beri çiçek aşısı yapmıyoruz" şeklinde konuştu.

  • İNSANDAN İNSANA SIÇRAR MI?

    Maymun çiçeği virüsünün insandan insana sıçramasının çok zor olduğunu aktaran Prof. Dr. Şenol, "Bulaşması için yakın temas gerekiyor. Birkaç kişide görüldüğünden biz buna sporadik deriz. Ancak şimdi birden bire Avrupa'da, Kanada'da ve ABD'de Afrika temaslı olmayan vakalar görülmeye başladı. Nijerya'dan gelen bir yolcu bildirimi de var; Afrika temaslı olmayan vakalar da var. Bu da heyecan verici bir durum. Bu nedenle alarmlar kuruldu ve izleniyor" diye konuştu.

    MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

    Türkiye'den henüz maymun çiçeği virüsüne dair hiçbir bildirimin yapılmadığını kaydeden Prof. Dr. Şenol, " Türkiye'de belki de görülmüştür ama tespit edilememiş olabilir. Şu anda bizim bütün uyarı sistemlerimizi açıp, bütün hekimlere eğitim verip bilgilendirme yapmamız lazım; çünkü hastalığı tanımayıp atlıyor olabilirler. Hasta izolasyonu çok önemli, çiçek aşısını harekete geçirmek gerekir. Doktorların dikkat etmesi gereken noktalar var; eğer kişide maymun çiçeği virüsü belirtileri varsa ve hastaların özellikle seyahat öyküsü (özellikle Nijerya) söz konusuysa mutlaka merkeze tanı için örnek gönderilmesi ve hastanın izole edilmesi lazım. Çiçek ve maymun çiçeğini ayırana kadar hastaları izole etmemiz lazım. Hastalığa dair belirtileri, bulguları olanların ve Afrika teması bulunanların da mutlaka sağlık kuruluşlarına başvurması gereklidir" dedi.

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