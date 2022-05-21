Maymun çiçeği virüsü iddiası!

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Birçok ülkede tespit edilen maymun çiçeği virüsünün Türkiye'de de görüldüğü iddia edildi. Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Türkiye'de henüz maymun çiçeği virüsü tespit edilmedi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün ise her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.