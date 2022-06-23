"Maymun çiçeği 10 kat artabilir"

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Maymun çiçeğinin görüldüğü ülke ve vaka sayısı her geçen gün artıyor. İngiltere'de mayıs ayının başında tespit edilen maymun çiçeği virüsü, bugüne dek 40'tan fazla ülkede görüldü. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'ye göre vaka sayısı 1.600'ü geçti.

İngiltere'de maymun çiçeği virüsü hakkında yapılan bir çalışma, hastalığa ilişkin endişeleri artırdı.

BİR KİŞİNİN VİRÜSÜ BULAŞTIRDIĞI İNSAN SAYISI DA ARTABİLİR

İngiliz bilim insanları, maymun çiçeği salgınının 10 kat büyüyebileceğini söyledi. Çalışma kapsamında 45 bin kişinin verileri incelendi. Araştırma sonuçları, virüsün çoğunlukla cinsel yolla bulaştığına ve büyük bir salgının olası olduğunu gösterdi. Öte yandan araştırmacılar, enfekte olmuş bir kişinin virüsü bulaştırdığı insan sayısının da önemli ölçüde artabileceğini söyledi.

DSÖ TOPLU AŞILAMAYI TAVSİYE ETMİYOR

Asya ülkeleri Singapur ve Güney Kore'de ilk maymun çiçeği vakalarını açıkladı. Ülkeler virüse karşı önlemlerini sıkılaştırarak aşı sipariş etmeye başladı. Ancak DSÖ şu an toplu aşılamayı tavsiye etmediğini açıkladı.

Hali hazırdaki çiçek aşılarının yeterliliği konusunda ise testler yapılırken, dünya nüfusunun yüzde 70'inin çiçek aşısı olmaması endişe yaratıyor.