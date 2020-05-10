Mayısta yağan kar, Ardahan'da kışı aratmadı

AA

Kent merkezinde gece boyunca yağan kar, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.Yoğun kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü.Kar yağışının sulu ve yoğun olması dolayısıyla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, kent merkezinden geçen Kura Nehri'nin de su seviyesi kısmen yükseldi.Sulu kar, oluşturduğu ağırlıktan dolayı bazı ağaç dalarının kırılmasına neden oldu.