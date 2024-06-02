Mayıs ayı enflasyon beklentisi anketi açıklandı! 2024 Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman belli olacak?
Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasına artık sayılı günler kaldı. Merakla beklenen Mayıs ayı enflasyon beklentisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi ile belli oldu. Emekli ve memur zammı için büyük önem taşıyan enflasyon rakamları TÜİK tarafından son dakika açıklaması ile netleşecek. İşte, 2024 Mayıs ayı enflasyon oranı hakkında güncel bilgiler...
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Enflasyon beklenti anketi AA Finans ve Merkez Bankası tarafından paylaşıldı. Ekonomistlerin katılımıyla düzenlenen anket ile TÜFE beklentisi belli oldu. Mayıs Enflasyon rakamları için gözler TÜİK tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki, 2024 Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman belli olacak? İşte Merkez Bankası tarafından paylaşılan Mayıs ayı enflasyon beklenti tahmini anketi...
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TÜİK MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Mayıs ayı enflasyon rakamları 3 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.
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MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Haziran Pazartesi günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,04 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,85, en yüksek yüzde 3,50 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 69,80 olan yıllık enflasyonun yüzde 74,89'a çıkacağı öngörülüyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi mayısta 43,95 oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda yüzde 3,18 artış kaydetmişti.
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MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 9 Mayıs'ta Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlediği bilgilendirme toplantısında, yılın 2. Enflasyon Raporu'nu paylaştı.
Mayıs ayı enflasyon tahmininin sorulması üzerine Karahan, şu yanıtı verdi:
"Enflasyonda zirveyi mayısta göreceğiz. Bu çok net. Zirvenin mayıs ayında olmasının bir sebebi geçen seneden kaynaklanan baz etkisi. Şu anki hesaplamalarımıza göre baz etkisi ve 25 metreküp altındaki ücretsiz doğal gaz kullanımının sona erecek olmasının etkisiyle, diğer fiyat gelişmelerini de göz önünde bulundurduğumuzda enflasyonda zirvenin yüzde 75-76 civarında olacağını öngörüyoruz. Mayıstan itibaren de düşmeye başlayacak."
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2024 MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ
Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 67 katılımcıyla gerçekleştirdiği mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.
Buna göre, geçen ay yüzde 3 olan mayıs ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,04'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 44,16'dan yüzde 43,64'e geriledi.
TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 35,17'den yüzde 33,21'e, 24 ay sonrası için yüzde 22,05'ten yüzde 21,33'e indi.
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12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri
2024 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 33,06 olasılıkla yüzde 28,00-31,99 aralığında, yüzde 37,51 olasılıkla yüzde 32,00-35,99 aralığında, yüzde 21,09 olasılıkla ise yüzde 36,00-39,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
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Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 36,07’sinin beklentilerinin yüzde 28,00-31,99 aralığında, yüzde 37,70’inin beklentilerinin yüzde 32,00-35,99 aralığında, yüzde 19,67’sinin beklentilerinin yüzde 36,00-39,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
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24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri
2024 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,24 olasılıkla yüzde 16,00-19,99 aralığında, yüzde 43,47 olasılıkla yüzde 20,00-23,99 aralığında, yüzde 21,25 olasılıkla ise yüzde 24,00-27,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
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Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 29,63‘ünün beklentilerinin yüzde 16,00-19,99 aralığında, yüzde 42,59'unun beklentilerinin yüzde 20,00-23,99 aralığında, yüzde 16,67'sinin beklentilerinin yüzde 24,00-27,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
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