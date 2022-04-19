Maydanozun direkt bitki olarak yenmesinin yanında suyu da vücuda sayısız faydalar sağlamaktadır. Maydanozun içindeki bütün vitaminler suyuna geçtiği için sağlık için ekstra fayda sağlamaktadır.

Maydanoz Suyu Faydaları

Her derde devam olan maydanoz suyunun faydaları saymakla bitmiyor. Sizler için maydanoz suyunun öne çıkan faydalarını sıraladık;

Maydanoz suyu bağışıklığı kuvvetlendirirken bedeni çeşitli mikroplardan da korumaktadır.

Maydanozun içerisinde bulunan beta karotenle kişi kendisinde zinde ve sağlıklı hissetmektedir.

Maydanoz suyu hem kansızlığa hem de demir eksikliğine birebirdir.

Kötü kokuları ağzınızdan uzaklaştırmak için maydanoz suyu nefesi temizleyip ferah bir etki bırakmaktadır.

Böbreklerin sağlığının korunmasına destek veren maydanoz böbreklerde taşların dökülmesini sağlar.

Maydanoz suyuyla yağlarınızı yakıp fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz.

Maydanoz suyunun içinde bulunan antioksidanlar iç organlardaki zararlı maddelerin uzaklaştırılmasına destek verir.

Maydanoz suyu cilt için de oldukça faydalı olup sivilce ve aknelere karşı cildi korumaktadır.

Maydanoz Suyu Zararları

Faydaları saymakla bitmeyen maydanoz suyu belirtilen miktarlar aşıldığında zararlı hale gelebilir. Maydanoz suyu fazla tüketildiği zaman böbrek, kansızlık ve karaciğer sorunlarının yaşanmasına yol açabilir. Ayrıca yine aşırı tüketiminde maydanoz suyu kanamayla ilgili problem yaşayanlarda kanda pıhtılaşmanın yavaşlamasına neden olabilir. Bu yüzden kanamayla ilgili sorunu olan bireyler doktorlarıyla görüşmeden maydanoz suyunu kesinlikle öğünlerine eklememelidir. Diyabeti olan kimseler doktor önerisi ve bilgisi olmadan maydanoz suyu tüketiminden uzak durmalıdır. Maydanoz suyunun kanı sulandırma ve kan şekerini düşürme özellikleri olduğundan ameliyatların en az 15 gün öncesinden içilmesinin bırakılması gerekmektedir. Emziren ve hamilelerin maydanoz suyunu tüketmeleri tavsiye edilmemektedir.

Maydanoz Suyu Faydaları İbrahim Saraçoğlu

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu da maydanoz suyu faydaları konusunu önemle ele almış ve pek çok röportajından dile getirmiştir. Saraçoğlu tarafından maydanoz suyunun özellikle Hepatit Be ile ilgili faydaları şu şekilde sırlanmaktadır; Hepatit-B hastalığı olan kimseler belirli aralıklarla maydanoz suyu kürü yaptıklarında bağışıklıklarını Hepatit B’ye karşı güçlendirebilmektedir. Ayrıca düzenli olarak maydanoz suyu içenlerde hepatit B virüsünün aktif hale gelmesi bir diğer deyişle hareket geçmesi çok zordur çünkü maydanoz suyu bu rahatsızlığı engellemektedir. Maydanozun içinde bulunan etken maddelerden bazıları hepatit-B virüsü için antiviral etkiye sahiptir.

Maydanoz Suyu Regl İçin Faydalı Mı?

Maydanoz suyu regl için de faydalıdır. Çünkü maydanoz suyunun kan akışının hızlanmasını sağlayabilme özelliği olduğundan regl döneminin olması gereken zamanda gerçekleşmesine destek vermektedir. Regl olacağınız günden ortalama 2-3 gün öncesinde maydanozu kaynattıktan sonra suyunu süzerek yaklaşık yarım saat soğumasını bekleyin. Bu şekilde maydanoz suyu reglin zamanında başlamasını sağlamaktadır.

Maydanoz Suyu Zayıflatır Mı?

Maydanoz suyu zayıflatır mı diye merak edenlere söylenebilecek en doğru şey maydanoz suyunun zayıflamaya destek vermesine karşın yalnız başına diyet ya da egzersiz olmadan zayıflatmayacağıdır. Ancak maydanoz suyu ödem attırdığı için diyet listenizi ve egzersiz programınızı uygularken ödemden kilo atmanıza yardımcı olacaktır.

Maydanoz Suyu Günde Kaç Bardak İçilmeli?

Maydanoz suyu günde 1 bardak içilmelidir. Çünkü her faydalı besinde olduğu gibi maydanoz suyunun da fazla tüketilmesi böbreklere, kan akışına ve kan şekerine ciddi zararlar verebilir.

Maydanoz Suyu Ne İşe Yarar?

Ödem attıran bir numaraları içecek olan maydanoz suyu böylece yağ yakımı konusunda da destek vermektedir. Bağışıklığı kuvvetlendiren maydanoz suyu enfeksiyonlara karşı vücudu korur ve kuvvetlendirir.