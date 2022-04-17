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Ağızda dağılan mayalı ve mayasız poğaça tarifleri! Poğaça tarifi ve yapılışı!

Mayalı ve mayasız poğaça tarifleri

Ramazan ayında çorba ya da tatlı tariflerinin yanında poğaçalar da ilgi görüyor. Fırından çıkan sıcacık dereotlu poğaça, pastane poğaçası, susamlı kaşarlı poğaça ya da yulaflı sağlıklı poğaça tarifi yapmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. İşte hem lezzetli hem de pratik mayalı ve mayasız poğaça tarifleri...

17.04.2022 - 00:13 | Güncelleme: YAŞAM
HABERTURK.COM

  • Ramazan günlerinde sahura ya da iftardan sonra çayın yanında yemek için poğaça tariflerine göz atmaya ne dersiniz? İşte mayalı ya da mayasız hamurdan yapılabilen pratik poğaça tarifleri...

    SUSAMLI KAŞARLI POĞAÇA İÇİN MALZEMELER

    Yarım çay bardağı ılık süt
    Yarım çay bardağı ılık su
    1 paket instant maya 
    1 tatlı kaşığı toz şeker
    1 çay bardağı zeytinyağı
    100 gram tereyağı (oda sıcaklığında bekletilmiş)
    1 adet yumurta
    1 tatlı kaşığı tuz
    4 su bardağı un

  • İÇ HARCI İÇİN MALZEMELER

    1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
    1 su bardağı beyaz peynir 
    Göz kararı maydanoz veya dereotu

    ÜZERİ İÇİN MALZEMELER

    4 yemek kaşığı üzüm pekmezi
    4 yemek kaşığı su
    1/2 su bardağı susam

  • SUSAMLI KAŞARLI POĞAÇA NASIL YAPILIR?

    Pastanede satılan susamlı poğaçalardan bol malzemeli ve az yağlı olan ev yapımı susamlı kaşarlı poğaça için ilk olarak ılık suyu, ılık sütü, toz şekeri ve mayayı geniş bir karıştırma kabında karıştırın ve mayalanmanın ilk aşaması için bekletin.

    Aktive olan maya karışımına yumurtayı, tuzu, zeytinyağı ve tereyağını ilave edip karıştırma işlemine devam edin. Son olarak unu karışıma azar azar ekleyip hamuru yoğurun. Hamurun üzerini streç film ya da bir bez ile kapattıktan sonra oda sıcaklığında bir saat kadar mayalanması için bekletin.

    Poğaçanın iç harcı için ince doğranmış maydanozu, kaşar peynirini ve beyaz peyniri bir kapta karıştırın. Mayalanan poğaça hamurundan yumurta büyüklüğünde parçalar kopartın. Orta kısımlarına peynirli iç harçtan yerleştirdikten sonra kapatıp şekil verin. Hazırladığınız poğaçaları önce üzüm pekmezli suya, sonra susama batırın. Poğaçaları fırın tepsisine aralıklı olarak dizin ve son mayalanma işlemi için 15 dakika kadar bekletin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun...

  • PASTANE POĞAÇASI PÜF NOKTALARI

    Pastane poğaçalarını ev poğaçalarından ayıran bir sır var. İki poğaçayı tadan herkes bunu anlayabilir. Gerçek pastane poğaçasının sırrı içindeki mahlep ve katı yağ... Mahlep ile hakiki pastane poğaçasına en yakın tadı elde edersiniz. Pastane poğaçasının diğer sırrı ise mayasında gizli. Mayanın tam olarak çözülmesi ve kabarma işleminin tarifteki gibi olması gerekiyor. Yumuşak poğaça yaparken mayanın yeterince kabarması için oda sıcaklığının çok düşük olmaması ve sütün ılık kullanılması da önemli.

  • PASTANE POĞAÇASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

    1 yemek kaşığı tereyağı
    1 çay bardağı sıvı yağ
    1 paket yaş maya
    1 çay bardağı süt
    1 tatlı kaşığı tuz
    1 çay kaşığı mahlep
    1 yemek kaşığı şeker
    1 çay bardağı sıvı yağ
    2 yumurta
    2 çorba kaşığı şeker
    Aldığı kadar (3-4 bardak) un

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