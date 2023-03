Maximum Uniq'in nisan programı açıklandı Sesli Dinle 0:00 / 0:00

İstanbul’un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekânlarından Maximum Uniq'te eğlence tüm hızıyla devam ediyor

Nisan ayında Maximum Uniq, 5 farklı etkinlik alanıyla 7'den 70'e tüm misafirlerini 20 gösteriyle ağırlayacak.

1 - 14 Nisan'da 'Neyzen', 4 Nisan'da 'Kuşlar', 8 - 15 ve 26 Nisan'da 'Aydınlıkevler', 12 Nisan'da 'Saatleri Ayarlama Enstitüsü', 13 - 14 Nisan'da 'Zengin Mutfağı' ve 29 - 30 Nisan'da 'Richard' tiyatroseverlerle buluşacak.

7 Nisan'da 'Habanera Makamı' ile Ali Poyrazoğlu, 9 Nisan'da 'İlişkiler Komedisi' ile Aşkım Kapışmak, 12 Nisan'da 'Çift Terapisi' ile Eser Yenenler - Berfu Yenenler ve 15 Nisan'da 'Biri Flört Mü Dedi?' ile Esra Dermancıoğlu misafirlerini kahkahaya doyuracak.

ÇOCUKLARA MÜJDE

1 - 8 ve 16 Nisan'da 'Seksen Günde Dünya Turu' ve 29 - 30 Nisan'da 'Baby On The Fest', minik misafirleri ve aileleriyle buluşacak.

NİSAN / MAXIMUM UNIQ HALL

NİSAN / MAXIMUM UNIQ HALL

• 4 NİSAN SALI... KUŞLAR

• 7 NİSAN CUMA... EVLERE ŞENLİK HABANERA MAKAMI

• 8 NİSAN CUMARTESİ... AYDINLIKEVLER

• 9 NİSAN PAZAR... AŞKIM KAPIŞMAK

• 12 NİSAN ÇARŞAMBA... SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ

• 13 NİSAN PERŞEMBE... ZENGİN MUTFAĞI

• 14 NİSAN CUMA... ZENGİN MUTFAĞI

• 15 NİSAN CUMARTESİ... AYDINLIKEVLER

• 26 NİSAN ÇARŞAMBA... AYDINLIKEVLER

• 29 NİSAN CUMARTESİ... RICHARD

• 30 NİSAN PAZAR... RICHARD

NİSAN / MAXIMUM UNIQ BOX

• 1 NİSAN CUMARTESİ... NEYZEN

• 12 NİSAN ÇARŞAMBA... ÇİFT TERAPİSİ

• 14 NİSAN CUMA... NEYZEN

NİSAN / MAXIMUM UNIQ LOUNGE

• 1 NİSAN CUMARTESİ... SEKSEN GÜNDE DÜNYA TURU – Çocuk oyunu

• 8 NİSAN CUMARTESİ... SEKSEN GÜNDE DÜNYA TURU – Çocuk oyunu

• 16 NİSAN PAZAR... SEKSEN GÜNDE DÜNYA TURU – Çocuk oyunu



NİSAN / BKM MUTFAK

• 15 NİSAN CUMARTESİ... ESRA DERMANCIOĞLU – BİRİ FLÖRT MÜ DEDİ?

NİSAN / MAXIMUM UNIQ AÇIKHAVA

• 29 NİSAN CUMARTESİ... BABY ON THE FEST - 5

• 30 NİSAN PAZAR... BABY ON THE FEST- 5

