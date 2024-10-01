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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Maximum Uniq ekim ayında sanatla dolu

        Maximum Uniq ekim ayında sanatla dolu

        İstanbul'un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekanlarından Maximum Uniq, Ekim ayı boyunca, konserlere, tiyatro oyunlarına, stand-up gösterilerine ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 11:36 Güncelleme: 01.10.2024 - 11:36
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        Maximum Uniq ekim ayında sanatla dolu
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        İstanbul’un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekanlarından Maximum Uniq’de eğlence Ekim ayında tüm hızıyla devam edecek. Mekan Ekim ayı boyunca tiyatro oyunları, konserler, stand-up gösterileri ve festivallerle hem dünyanın hem de ülkemizin yıldız isimlerini sahnelerinden ağırlayacak.

        Zengin Mutfağı
        Zengin Mutfağı

        7000 kişilik dev kapasitesi ve farklı etkinlikleriyle Maximum Uniq Açıkhava, Maximum Uniq Hall ve Maximum Uniq Box’ta etkinlikler, 4 Ekim akşamı Berlin elektronik müzik sahnesinin yükselen ismi Ben Böhmer ile başlayacak. 5 Ekim’de pop müziğin yıldız ismi Hadise, 12 Ekim’de Fransız tekno sahnesinin ikonik yıldızlarından Vitalic ve 13 Ekim’de Türk rapinin efsane ismi Sagopa Kajmer müzikseverlerle buluşacak.

        Sagopa Kajmer
        Sagopa Kajmer

        Mekan, 18 Ekim’de Adamlar, Can Ozan, Sufle ve Skapova Maximum Gençlik Festivali’nde sahnede olacak. Grammy Ödüllü müzisyen Black Coffee 19 Ekim, 24 Ekim’de efsane grup MFÖ ve 26 Ekim’de son dönemin yükselen ismi Emre Fel’i ağırlayacak. 27 Ekim’de Türk rock müziğin yıldız grubu Duman ve New Yorklu dünyaca ünlü ikili Darkside Maximum Uniq sahnesinde olacak.

        Şakşakçılar
        Şakşakçılar

        TİYATRO VE EĞLENCE!

        Maximum Uniq’te tiyatro oyunları ve standart-up gösterileri 6 Ekim’de Hücreler’le başlayacak. 7 ve 21 Ekim’de Yasemin Şefik’le Uyduruk Sonlar ve 15-25 Ekim’de Şener Şen’in kapalı gişe oyunu Zengin Mutfağı sahnede olacak.

        Sevgili Arsız Ölüm Dirmit
        Sevgili Arsız Ölüm Dirmit

        17 Ekim’de Nezaket Erden’in tek kişilik oyunu Sevgili Arsız Ölüm Dirmit, 22-23 Ekim’de İKSV kapsamında Müfettişler, 30 Ekim’de Çağlar Çorumlu’nun yönettiği ve başrolünde olduğu ‘Şakşakçılar’ ve 31 Ekim’de de Serkan Keskin’in sahnede devleştiği Saatleri Ayarlama Enstitüsü Maximum Uniq’te tiyatro severlerle buluşacak.

        MAXIMUM UNIQ AÇIKHAVA

        Darkside
        Darkside

        4 EKİM CUMA BEN BÖHMER

        5 EKİM CUMARTESİ HADİSE

        13 EKİM PAZAR SAGOPA KAJMER

        18 EKİM CUMA MAXIMUM GENÇLİK FEST

        19 EKİM CUMARTESİ BLACK COFFEE

        24 EKİM PERŞEMBE MFÖ

        26 EKİM CUMARTESİ EMRE FEL

        27 EKİM PAZAR DUMAN

        28 EKİM PAZARTESİ DARKSIDE

        MAXIMUM UNIQ HALL

        Saatleri Ayarlama Enstitüsü
        Saatleri Ayarlama Enstitüsü

        6 EKİM PAZAR HÜCRELER

        15 EKİM SALI ZENGİN MUTFAĞI

        17 EKİM PERŞEMBE SEVGİLİ ARSIZ ÖLÜM DİRMİT

        22 EKİM SALI MÜFETTİŞLER

        23 EKİM ÇARŞAMBA MÜFETTİŞLER

        25 EKİM CUMA ZENGİN MUTFAĞI

        30 EKİM ÇARŞAMBA ŞAKŞAKÇILAR

        31 EKİM PERŞEMBE SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ

        MAXIMUM UNIQ BOX

        7 EKİM YASEMİN ŞEFİK

        12 EKİM VİTALİC

        21 EKİM YASEMİN ŞEFİK

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        #Maximum Uniq
        #MFÖ
        #Şener Şen
        #konser
        #tiyatro
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