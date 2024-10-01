Maximum Uniq ekim ayında sanatla dolu

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İstanbul’un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekanlarından Maximum Uniq’de eğlence Ekim ayında tüm hızıyla devam edecek. Mekan Ekim ayı boyunca tiyatro oyunları, konserler, stand-up gösterileri ve festivallerle hem dünyanın hem de ülkemizin yıldız isimlerini sahnelerinden ağırlayacak.

Zengin Mutfağı

7000 kişilik dev kapasitesi ve farklı etkinlikleriyle Maximum Uniq Açıkhava, Maximum Uniq Hall ve Maximum Uniq Box’ta etkinlikler, 4 Ekim akşamı Berlin elektronik müzik sahnesinin yükselen ismi Ben Böhmer ile başlayacak. 5 Ekim’de pop müziğin yıldız ismi Hadise, 12 Ekim’de Fransız tekno sahnesinin ikonik yıldızlarından Vitalic ve 13 Ekim’de Türk rapinin efsane ismi Sagopa Kajmer müzikseverlerle buluşacak.

Sagopa Kajmer Mekan, 18 Ekim’de Adamlar, Can Ozan, Sufle ve Skapova Maximum Gençlik Festivali’nde sahnede olacak. Grammy Ödüllü müzisyen Black Coffee 19 Ekim, 24 Ekim’de efsane grup MFÖ ve 26 Ekim’de son dönemin yükselen ismi Emre Fel’i ağırlayacak. 27 Ekim’de Türk rock müziğin yıldız grubu Duman ve New Yorklu dünyaca ünlü ikili Darkside Maximum Uniq sahnesinde olacak. Şakşakçılar TİYATRO VE EĞLENCE! Maximum Uniq’te tiyatro oyunları ve standart-up gösterileri 6 Ekim’de Hücreler’le başlayacak. 7 ve 21 Ekim’de Yasemin Şefik’le Uyduruk Sonlar ve 15-25 Ekim’de Şener Şen’in kapalı gişe oyunu Zengin Mutfağı sahnede olacak.

Sevgili Arsız Ölüm Dirmit 17 Ekim’de Nezaket Erden’in tek kişilik oyunu Sevgili Arsız Ölüm Dirmit, 22-23 Ekim’de İKSV kapsamında Müfettişler, 30 Ekim’de Çağlar Çorumlu’nun yönettiği ve başrolünde olduğu ‘Şakşakçılar’ ve 31 Ekim’de de Serkan Keskin’in sahnede devleştiği Saatleri Ayarlama Enstitüsü Maximum Uniq’te tiyatro severlerle buluşacak. MAXIMUM UNIQ AÇIKHAVA Darkside 4 EKİM CUMA BEN BÖHMER 5 EKİM CUMARTESİ HADİSE 13 EKİM PAZAR SAGOPA KAJMER 18 EKİM CUMA MAXIMUM GENÇLİK FEST 19 EKİM CUMARTESİ BLACK COFFEE

24 EKİM PERŞEMBE MFÖ 26 EKİM CUMARTESİ EMRE FEL 27 EKİM PAZAR DUMAN 28 EKİM PAZARTESİ DARKSIDE MAXIMUM UNIQ HALL Saatleri Ayarlama Enstitüsü 6 EKİM PAZAR HÜCRELER 15 EKİM SALI ZENGİN MUTFAĞI 17 EKİM PERŞEMBE SEVGİLİ ARSIZ ÖLÜM DİRMİT 22 EKİM SALI MÜFETTİŞLER 23 EKİM ÇARŞAMBA MÜFETTİŞLER 25 EKİM CUMA ZENGİN MUTFAĞI 30 EKİM ÇARŞAMBA ŞAKŞAKÇILAR 31 EKİM PERŞEMBE SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ MAXIMUM UNIQ BOX 7 EKİM YASEMİN ŞEFİK 12 EKİM VİTALİC

21 EKİM YASEMİN ŞEFİK